Arabalarda zamların yerini indirimler aldı

19 Eylül 2023 Salı

Araba piyasasında taşlar yerine oturdu.

Artık bayiler sıfır arabayı direkt alıcıyla buluşturacak, galeriler de asli görevi olan ikinci el piyasasını domine edecekler.

Şu anda piyasada bayilerden alınmış ülkemize 2 yıl yetecek kadar araba stoku var.

Bu arabalar nerede mi? Kapalı garajların altı sıfır araba kaynıyor.

Bu işi bilen bilmeyen, araba işinde para var diyerek bu işe soyundular.

Bankalarındaki atıl paralarını bayilerde sıraya yazılarak araba alıp ya internet üzerinden sattılar ya da galerilere verdiler.

Bayiler araba yetiştiremez oldu.

Bayilerden sırası gelen araba alıyordu ama sıra beklemek istemeyen de piyasadan fahiş fiyatlara araba almak zorunda kalıyordu.

Bu ayın başında bayiler de araba almak isteyenler de rahat bir nefes aldı.

Artık bayilerde araba görmeye başladık.

Ancak araba almak isteyenlerde bu sefer başka bir sıkıntı doğdu: Kredi.

Bankalar artık araba alacaklara kredi vermiyor. Bankalar paran varsa arabanı al, benden senin alacağın arabaya sponsor olmamı bekleme diyor.

Şimdi de bayilerde araba bollaşmaya başladı.

Galeriler zaten araba da almıyor araba da satamıyor.

NOTERDE İŞLEMLER ONAYLANMIYOR

6 ay ve 6 bin km kuralı artık herkes için geçerli.

Notere gittiğinizde ikinci el arabanızı satacağınız zaman direkt 6 ay ve 6 bin km kuralına takılıyorsunuz.

Satılamaz uyarısı noter ekranında anında çıkıyor.

Artık araba almak isteyen de satmak isteyen de bir kere değil iki kere düşünüyor.

Bayiler neredeyse 3 yıldan beri sırası gelene araba veriyorlardı.

Satış elemanı araba satmakla ve kimseye araba beğendirmekle uğraşmıyordu.

Ama artık durum değişti.

Bayiler ve satış elemanları asli görevine döndüler.

Tek tek müşteriler aranıp araba istek talepleri alınıyor.

Şu zamanda gerçekten arabaya ihtiyacı olanlar alıyor.

Şu anda özellikle ülkemizdeki Alman markalarda satışlar normale döndü diyebiliriz.

Yüksek kârlarla araba satan markalar fiyatlarında indirime gitmeye bile başladılar.

ZAMLARI GERİ ÇEKTİLER

Birçok marka geçen ay yaptığı yüzde 3 ila 7 arasındaki zamlarını geri çekmek zorunda kaldı. Hatta birçok marka bırakın zamları indirime bile gittiler.

Bunun en büyük nedeni de şu anda piyasada bayilerden alınıp stoklanan arabaların satışa çıkmış olması.

Stoklardan piyasaya sürülen binlerce araba şu anda bayi fiyatının altında satılıyor.

Bunu gören bayiler de araba başına kazandıkları yüzde 25 - 35 kârlarından fedakârlık etmeye başladılar.

Gün cebinde parası olanların günü.

Arabaya ihtiyacınız mı var? Artık kral sizsiniz.