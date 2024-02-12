Faik Erdemli
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Bu arabalara kimler biniyor?

12 Şubat 2024 Pazartesi

Bu ülkede yaşam düzeyi olarak uçurum var.

İnsanların sofralarında uçurum var. 

Giyimlerinde uçurum var.

Eğitimlerinde uçurum var.

Kullandıkları arabalarında da uçurum var. 

Bunların hepsini anlıyorum ve biliyorum.

Dövizin bu kadar artması, ÖTV ve KDV’nin de bu oranda yükselmesi bütün markalardaki araba fiyatlarını ulaşılmaz rakamlara yükseltti. 

***

10 milyonluk arabaların satıldığına alışmıştık ama 70 milyonluk arabaların satıldığını görmek beni de oldukça şaşırttı.

Satılık ilanların olduğu sitede gördüğümde kendi kendime sormadan edemedim. 

Bu arabaları kimler alıyor?

Bahsettiğim araba Rolls Royce Cullinan ve Ghost.

Dünyanın en pahalı arabaları.

Cullinan ve Ghost 6.7 litrelik 12 silindirli motorları ile 601 beygir gücünde.

Yakıt deposu 100 litre yakıt alıyor. Merak etmeyin yanlış yazmadım. 100 litre yakıt alıyor.

Şehir içinde 100 km’de 22.8 litre yakıyor.

Sitede 2023 model 17 adet satılık ilan var. 

Bu ilanlardan en ucuzu 59 milyon TL ile bir Rolls Royce Cullinan'a ait. En pahalısı ise 79 milyon 500 bin TL.

Satılık 17 Rolls Royce’un toplam değeri 1 milyar 70 milyon 200 bin TL

***

Şimdi sizler de bu kadar pahalı arabalara binenlerin İstanbul’da yaşadığını düşünmüşsünüzdür. 

Ne yalan söyleyeyim ben de böyle düşündüm. 

Ama yanılmışım. 

İlanlardan biri Samsun’a biri de Konya’ya ait.

Merak ettim haliyle. 

Konya'da, Samsun'da bu arabaya kim biniyordu acaba?

Biliyorsunuz bu arabaları almakla da ödemeleri bitmiyor. 

MTV’si arabanın fiyatının yanında oldukça düşük olsa da diğer arabalarla kıyaslanamayacak seviyede; 160 bin 285 TL.

Ama kaskosu daha da can yakıyor. 2 milyon 500 bin. Kayda değer güzel bir sıfır araba parası.

Nereden bakarsanız bakın bu arabalara binenler de bu rakamlardan rahatsız olmuşlar ki satışa koymuşlar. 

Görünen o ki bu dönemde hiç kimse göze batmak istemiyor. 


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