Faik Erdemli
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Crocus’ta biz de olabilirdik

25 Mart 2024 Pazartesi

Crocus City Hall’de ünlü oyuncu Burak Özçivit ile 20 Şubat’ta beraberdik. 

1 ay önce olayın yaşandığı yerdeydik. 

Burak Özçivit, 143 masum insana mezar olan bu yerde Rus sevenleriyle buluştu. 

Crocus City Hall, Moskova’nın en büyük gösteri merkezi. 

7 bin 300 kişi o gün Burak Özçivit’le beraber olmak için bu salonu doldurmuştu. 

Burak Özçivit ile beraber kuliste beklerken ben arada sırada salonun durumunu kontrol etmek için dışarı çıkıyordum. 

Crocus City Hall’e gelen konuklar girişte ve salona alınmadan önce güvenlik kontrolünden geçiriliyordu. 

Kapılar açıldığında da salon içerisinde her noktada güvenlik görevlileri bulunmaktaydı. 

Olayı öğrenir öğrenmez Burak Özçivit ile konuştuk.

Burak Özçivit o salonda 3 saat sahnede kaldı.

Söyleşisi bittikten sonra da hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, sohbet etti. 

***

Saldırının ardından Burak Özçivit benimle konuşurken çok üzgündü. Masum insanların öldürülmesi onu çok etkilemişti. 

Yaşananlar, kısa bir süre önce orada bulunduğumuz için bizi daha da çok sarsmıştı.

Rus hayranlarıyla Burak Özçivit’in buluştuğu salon yerle bir olmuştu. 

Saldırı 22 Mart Cuma akşamı gerçekleşti.

İçeride sıkı bir güvenlik kontrolü vardı. 

O gün sahnede Piknik adlı rock grubunun konseri vardı. 6 bin 200 bilet satılmıştı.

Teröristler konser başlamadan dakikalar önce saldırıyı gerçekleştirdiler. 

Piknik grubu üyeleri saldırıdan yara almadan kurtuldu. 

Ama Crocus City Hall’e giren teröristler ilk başta kapıda duran güvenlik güçlerini öldürerek içeri girdiler. Sonra da kimse dışarı çıkmasın diye ana kapıyı kapattılar. 

143 insan yaşamını yitirmiş, salon ateşe verilmiş, katliam vicdanı olan bütün insanları derinden etkilemişti.

***

Saldırı sonrası dünya devletleri Rusya’nın yanında yer aldı ve saldırıyı kınadılar. 

Rusya’da yas ilan edildi. Tüm spor aktiviteleri, eğlence programları ve konserler ertelendi. 

İnsanlar olayın yaşandığı Crocus City Hall’e ve Rusya’nın diğer şehirlerindeki anıtların önüne çiçekler ve oyuncaklar bırakıyor, dualar ediyorlar.

Ülke genelinde tüm elektronik billboardlara ise 22.03.2024 tarihli yas ilanı ve mum görüntüleri yansıtıldı. 

O gün o sahnede olan Burak Özçivit, konser ve söyleşiyi izleyen ben, insan hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bir kez daha yaşayarak anladık. 

Tüm dünyanın başı sağ olsun. 


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