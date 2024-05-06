06 Mayıs 2024 Pazartesi

Boşananların yüzde 70’i tekrar evleniyor.

Kadının da erkeğin de daha iyisi yok.

Elinizdekinin kıymetini bilin.

Erkek olsun kadın olsun boşandıktan sonra hep daha iyisini bulma arzusunun peşinde koşuyor.

Ama bilmiyor ki bulduğu kadın olsun erkek olsun o da başka bir kadın veya erkekten boşanmış veya ayrılmış.

Boşanıp evlenmeyeceksen onu anlarım.

Ama boşanıp yeniden bir evliliğe adım atacaksan işte onu anlamamı beklemeyin.

BOŞANMAK İSTEYENLERİN BAŞINDA KADINLAR GELİYOR

Arada bir aldatma yoksa, dövme sorunu yaşanmamışsa, her iki tarafta mümkün mertebe evliliğin şartlarını yerine getirmişse, boşanmak niye?

Ama son dönemde görüyorum ki boşanmaya karar verenlerin başında kadınlar geliyor.

Evlilikten sıkıldım, hayatımı yaşayacağım diyen kadınlar soluğu boşanma mahkemelerinde alıyor.

Ama kısa bir süre sonra bu hayatın da anlamsız olduğunu görüp yeniden evlilik yoluna adım atmak için bir arayışa giriyorlar.

Boşananların yüzde 70’i tekrar evleniyor.

Ancak yine istatistiklere göre ikinci evliliklerdeki boşanma oranı ilk evliliğe göre daha yüksek.

11 EVLİLİKTEN 2'Sİ BİTİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de son dönemde boşanma oranlarında yüzde 89'luk bir artış var.

Buna göre her 11 evlilikten 2'si bitiyor.

Son 20 yıldaki veriler gösteriyor ki evlenme oranları düşerken, boşanma oranları arttı.

2004'te 615 bin 557 çift evlenirken, 2023'te 565 bin 435 çift evlenmiş.

20 yılda evlenenlerin sayısı yüzde 8 azalmış.

2004’te 91 bin 22 olan boşanma sayısı da 171 bin 881'e yükselmiş.

20 yılda, boşananların sayısı yüzde 89 artmış.

Son 20 yılda, 11 milyon 800 bin 266 çift evlenmiş, 2 milyon 559 bin 910 çift de yollarını ayırmış.

Türkiye'de son 20 yılda evlenme oranı düşerken, boşanma oranı yükselmiş. 2023 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,4'ü evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,7'si 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

BOŞANMALARIN EN ÇOK OLDUĞU YAŞ

2023’te 165 bin 51 çift geçimsizlik, 137 çift zina, 60 çift cürüm ve haysiyetsizlik, 33 çift cana kast ve fena muamele gibi nedenlerden boşandı.

Boşanmaların en çok olduğu yaş grubu da 30-39 yaş aralığında gerçekleşti.

Boşanmalar ağırlıklı olarak kadınlarda 30-34, erkeklerde 35-39 yaş grubunda görüldü.

İlk evlenme yaşı 2023 yılında erkeklerde 28,3, kadınlarda 25,7 oldu.

EVLİLİK TARİH Mİ OLUYOR?

Görüldüğü gibi evlilik müessesesi ekonomik zorlukların getirdiği şartların da etkisiyle her geçen yıl daha da azalıyor.

Çocuk sahibi olmak istemeyen gençlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Evlenmeler her gencin gözünü korkutuyor.

Evlenip boşanmaktansa evlenmeyip aileleriyle birlikte yaşamak isteyen gençlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Ne dersiniz evlilik tarihe mi karışıyor?