Dünyada yılda 30 bin fuar yapılıyor

19 Aralık 2023 Salı

Bugün sizlere dünyadaki fuarcılık sektöründen bahsedeceğim.

Bugünkü anlamda ilk fuar 1851’de Londra’da Cyrstal Palace’ta yapıldı.

6 milyon ziyaretçi ve 14 bin katılımcıyla gerçekleştirilen bu uluslararası fuar, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’da uluslararası fuarcılığın gelişmesine önayak oldu.

İngiltere’deki fuarın benzeri 1853’te New York’ta Horace Greeley ve Phineas Barnum tarafından açıldı.

Türkiye’de ''fuarcılık'' sözcüğünün kökeni Latince kutlamak, tatil gibi anlamlara gelen “feria”’den gelmektedir.

1649’da İngilizce’ye “exhibition”la giren fuar sözcüğü, yüzyıllarca insanların hem kutlama amacıyla toplandığı hem de ticaretin yapıldığı tek seferlik kurulan pazarlara karşılık gelmekteydi.

Pandemi öncesinde durma noktasına gelen fuarcılık sektörü yeniden canlanmaya başladı.

Dünyada her yıl 30 bin fuar yapılıyor. Sadece Çin’de 5 bin fuar düzenleniyor.

Yılda 6.5 milyon firma fuarlara katılıyor. 260 milyon kişi de fuar ziyareti yapıyor.

Dünyada fuar pazarı 28 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip.

Türkiye’de de gelecek yıl 102'si uluslararası olmak üzere 348 fuar düzenlenecek.

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre yurtdışı fuarcılık sektörü ihracatımıza büyük katkılar sağladığı için teşviklerle destekleniyor.

Yurtdışında fuara katılan firmalara yer kirası, nakliye, ulaşım ve stant maliyetleri katıldığı ülkelere göre belli oranlarda geri ödemesi yapılıyor.

Ticaret Bakanlığı önümüzdeki yıl yurtdışında fuara katılacak firmalar için ABD, Almanya, Avustralya, İngiltere, Brezilya, Çin, Endonezya, Etiyopya, Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Irak, Kanada, Libya, Malezya, Meksika, Mısır, Nijerya, Rusya, Şili, Tayland ve Vietnam’ı hedef ülke olarak belirledi.

Yurtdışı fuar organizasyonlarını bakanlıkça yetkilendirilmiş organizatörler gerçekleştiriyor.

Ülkemizde yetkilendirilmiş 24 yurtdışı fuar organizatörü bulunuyor.

Bunların 8’i ihracatçı birliği, 16’sı şirket ve İstanbul Ticaret Odası’dır.

Yurtdışında düzenlenen fuarlara milli ve bireysel katılım gösterdiğimiz ülkelerin başında ABD, Almanya, Rusya Federasyonu, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin geliyor.

Ticaret Bakanlığı 2023 yılında yurtdışında milli katılım olarak 300, bireysel katılım olarak 1.478 fuar için izin verdi.

Dünyada fuar sektörünün global derneği Uluslararası Fuarlar Birliği’dir (UFI).

UFI üyeleri, tüm dünyadan fuar organizatörleri, fuarcılık sektörü ile ilgili dernekler, federasyonlar ve fuar merkezi sahiplerinden oluşuyor.

UFI, 86 ülkeden 790 kuruluşu bünyesinde barındırıyor.

UFI’nin tüm dünyada onay verdiği uluslararası fuar sayısı sadece 950’dir.

Türkiye’de 30 yıldan beri faaliyet gösteren, en köklü fuar şirketlerinin başında gelen Türkel Fuarcılık, yurtdışında 27 yıldan beri Uluslararası Deri ve Moda Fuarı LeShow’u Moskova’da ve 16 yıldan beri de Uluslararası Ev Testili, Dekorasyon ve Züccaciye Fuarı Homedeco’yu da Almatı’da düzenliyor. 2023 yılında Belgrad ve Aşkabat’ta yapılan yabancı katılımlı fuarlar da Türk firmaları tarafından gerçekleştirildi.

Yurtdışına gittiğimde eğer o şehirde fuar varsa mutlaka ziyaret ediyorum.

Türk firmalarının katıldığı fuarlarda dikkatimi çeken ve gururumu okşayan en önemli şeyin Türk bayrağının stantlarda yer alması oluyor.

Ticaret Bakanlığı'nın milli katılımlarda zorunlu olarak uygulattığı stant tasarımları da çok hoşuma gidiyor. Türk bayrağı ve ilgili sektörü anında görüyorsunuz.

Fakat bazı stantlarda ne Türk bayrağı ne de sektör logosu kullanılmamış.

Biraz araştırdım. Karşılaştığım ticaret müşavirlerine de bu konuyu sordum. Bu tip katılımlar bireysel katılımmış.

Milli katılım ve bireysel katılımda devletimizden alınan teşvik de aynı miktarmış.

Ticaret Bakanlığı'nın bireysel katılımlarda da Türk bayrağı ve sektör logosu uygulamasını zorunla hale getirmesi ülkemiz tanıtımı açısından faydalı olacaktır.