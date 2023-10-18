En çok İzmirliler boşanıyor

18 Ekim 2023 Çarşamba

Boşanmalar artıyor.

Artık kimse kimseyi çekmek istemiyor. En ufak şeye tahammül kalmamış.

Ver elini mahkemeye.

Günümüzde evlenenden çok boşanan var.

EVLİLİK MÜESSESİ TARİH Mİ OLACAK?

Çiftler bir heves evlilik kervanına katılıyor.

Daha bir yılı geçmeden soluğu mahkeme kapılarında alıyor.

Boşanmanın en üzücü tarafı da oradan oraya sürüklenen çocuklar.

Evlilik iki taraf için de hem maddi hem de manevi yıkım oluyor.

Neyi paylaşamıyorlar diyeceğim ama malları çok güzel paylaşıyorlar.

Evliliği bitirmek dünyanın sonu değil ama her biten evlilik yeni evleneceklere kötü örnek.

Çevresinden gördüğü boşanmalardan etkilenen birçok çift evlenmeye yanaşmıyor.

Belki de ileride, ben göremem ama evlilik müessesesi tarih olacak.

Evliliği taçlandırmanın yolu çocuktan geçiyor.

Kötü giden bir evliliği bir nebze de olsa çocuklar kurtarıyor.

Artık boşanmalar ne evlilikte kaldığın süreye bakıyor ne de yaşa bakıyor.

Ünlüler de boşanmalar kervanına katılıyor.

4.5 ayda boşanan Hadise de var, 27 yıl sonra boşanan Arzum Onan da var.

2023 yılında boşanan ünlüler kervanına Ceyda Düvenci, Demet Özdemir, Zahide Yetiş, Zeynep Beşerler katıldı.

Boşananların yanında evlenen ünlüler kervanında da Burcu Esmersoy, Eda Ece, Burcu Denizer, Ezgi Mola, Melek Mosso, Melike Şahin vardı.

Daha 2023 bitmedi. Boşanan ve evlenen kervanına daha çok ünlü katılacaktır.

EVLENME YAŞI ARTTI

Türkiye’de son 20 yılda evlenme oranı TÜİK verilerine göre yüzde 20 düşerken, boşanma oranı ise yüzde 47 arttı.

Ülkemizde 2021 yılında 563 bin 140, 2022 yılında 574 bin 358 çift evlilik defterine imza attı.

Buna karşılık, 2021 yılında ülkemizde 179 bin 779 kişi, 2022 yılında da 180 bin 954 kişi boşandı.

Boşanmaların yüzde 32.7’si evliliğin ilk 5 yılında, yüzde 21.6’sı ise evliliğin 6-10 yılı içinde oluyor.

İlk evlenme yaşı incelendiğinde ise gençlerde artık evlenme yaşının arttığı görülüyor. Ortalama evlenme yaşı erkeklerde 28.2, kadınlarda ise 25.6 oldu.

Nüfusa göre baktığımızda en çok evlenmenin yaşandığı illerin başında Şanlıurfa geliyor. Onu Kilis ve Aksaray izliyor.

En az evlenme yaşanan iller ise Tunceli, Gümüşhane ve Kastamonu.

Boşanmaların en çok yaşandığı illerin başında İzmir geliyor. Onu Uşak ve Antalya izliyor.

Boşanmaların en az olduğu ilimiz de Şırnak. Onu da Hakkâri ve Siirt takip ediyor.

BOŞANMALAR NEDEN YAŞANIYOR?

İlk sırada yüzde 32 sorumsuz ve ilgisiz davranma, ikinci sırada ise yüzde 14 ile aldatma var.

Bunları da sırasıyla, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama yüzde 10, dayak, kötü muamele yüzde 8, aile büyüklerinin aile içi ilişkilere karışması yüzde 8, içki yüzde 5, evi terk etme yüzde 3 ile izliyor.

Cinsiyete göre boşanma sebeplerine gelince erkeklerin yüzde 41’i eşlerinin sorumsuz ve ilgisiz davranması sebebiyle boşanıyor. Erkeklerin sorumsuz ve ilgisiz davranmasından boşanan kadınların oranı ise yüzde 24.

Boşanma sebeplerinden ikinci sırada yer alan aldatmada ise kadınların yüzde 19’u eşlerinin kendilerini aldatmasından dolayı boşanırken erkeklerde bu oran yüzde 8.

Bildiğiniz gibi boşanmalardan en çok etkilenen çocuklar.

Son bir yıl içindeki boşanmalardan 180 bin 592 çocuk etkilendi.

Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin yüzde 75.7’si anneye, yüzde 24.3’ü babaya verildi.

Birbirini tanıma süreci, evlenmeye karar verme, ailelerin isteme muhabbeti, nişan, ev bulma, evin eşyalarını yerleştirme, düğün, takı merasimi, balayı derken evlenecek çiftler hem maddi hem de manevi büyük bir külfetin altına giriyorlar.

Bunun üzerine bir de çocuk yapıyorlar.

Evlenecek çiftlere o deftere imza atmadan bir kez daha düşünün diyeceğim ama, ben evlenirken düşündüm mü ki.