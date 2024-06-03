Her gün 160 metre ekran kaydırıyoruz

03 Haziran 2024 Pazartesi

Kullandığımız telefonların ekranını her gün 160 metre kaydırıyoruz.

Yanlış okumadınız eliniz her gün telefonunuzu sağdan sola yukarıdan aşağıya 160 metre kaydırıyor.

Bundle App’in araştırması dünyada dijitalleşmenin korkunç boyutlara geldiğini bizlere gösterdi.

Dijitalleşme hızı pandemi ve pandemiden sonra büyük bir artış kaydetti.

Online alışveriş, sosyal medya kullanımı, dijital ödeme sistemleri ve farklı online hizmetler hayatımızı bir anlamda esir aldı.

Videoyu izleyerek yeni bir konu hakkında bilgi edinme ve öğrenmede dördüncüyüz. Bu sıralamada sadece 2023 yılı değil birkaç yıldır bu sıradayız.

Dünyada 16 – 64 yaş arası internet kullanıcılarının yüzde 40’ı, Türkiye’de ise yüzde 56,7’si videoyu öğrenme amaçlı olarak kullanıyor.

Türkiye’de 16 – 64 yaş arası internet kullanıcıların yüzde 64,7’si her hafta en az bir kere online alışveriş yapıyor.

Dünya ortalaması yüzde 56,1. Buna Çin de dahil.

E ticaret kullanımında dünyada 3. sıradayız.

TÜRKİYE BİR INSTAGRAM ÜLKESİ

Instagram kullanımında dünya birincisiyiz.

Türkiye’de instagram’da ayda ortalama geçirilen süre 32 saat 41 dakika.

Bu süre ile Türkiye, dünya birincisi.

Dünya ortalaması olan 14 saat 50 dakikanın da 2 katından fazla.

Türkiye’de geçirilen süre üzerinden değerlendirildiğinde, bir kullanıcı günde yaklaşık 160 metre uzunluğunda ekran kaydırması yapıyor.

INSTAGRAM DEV BİR AVM

TV’den sonra markaların en yüksek reklam bütçesini ayırdığı yer Instagram.

Her türlü bilip bilmediğimiz ürünleri, markaları ve hizmetleri sosyal medyada keşfediyoruz.

Sosyal medya sadece satın alma alışkanlıklarımıza değil, izleyeceğimiz filmden içeceğimiz kahveye, tatile nereye gideceğimizden akşam ne yemek yiyeceğimize kadar birçok ihtiyacımıza etki ediyor.

Dünyamızı parmaklarımız arasında kaydırarak keşfetmeye devam ediyoruz.

Her şeyimizi bir telefon ekranına sığdırdık.

Artık birbirimizin değil telefonumuzun sevgilisi olduk.

Ne diyelim! Kendini gerçek dünyaya kapatıp hayatı ekrana sığdıranlara 'Telefonu ile mutluluklar'...