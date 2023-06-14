İlk ürettiği saati 200 bin Euro’ya sattı

14 Haziran 2023 Çarşamba

Bütün dünya Richard Mille’i konuşuyor.

Yüz yıllık saat markalarına 22 yıllık geçmişiyle meydan okuyan markanın en ucuz saati 150 bin Euro’dan başlıyor.

Bütün ünlülerin koluna takmak için yarıştığı saat markası Richard Mille, yılda sadece 5 bin saat üretebiliyor.

Fabrikasında sadece 100 kişinin çalıştığı marka, üretime başladığı 2001 yılında sadece 17 saat üretti.

Markaya adını da veren sahibi Richard Mille, mesleğe Mauboussin adlı mücevher firmasında designer olarak başladı.

Richard Mille, saat üretmeye ilk kez Paris'te bir otelde karar veriyor.

Paris'te buluşacağı bir kişiyi otelde beklerken tuvalete giden Mille, burada bulunan sabunu eline alıyor.

Richard Mille, eline aldığı sabuna orada şekil veriyor ve ilk Richard Mille saati olan RM 001'in tasarımı orada ortaya çıkıyor.

Richard Mille markası Fransa’da doğuyor, bütün dünya markaları gibi İsviçre’de üretiliyor.

Marka ilk butiğini 2005 yılında Hong Kong’da açtı.

Richard Mille adı altında bütün butiklerini kendi açıyor. Dünyada 39 butiğe sahip.

İstanbul’daki butiğini 2018 yılında açan marka, ülkemizin de gözde markalarından birisi.

Richard Mille Türkiye Müdürü Zeki Dağaşan ile 5 yıl önce açılan butikte markanın tanıtımı için Bodrum’da düzenlediği etkinlikte beraberdik.

Etkinliğe Richard Mille Ortadoğu’dan Sorumlu Genel Müdürü Daniel Bacardit Stamm da kaldı.

Daniel, Türkiye’nin dışında Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden de sorumlu.

Daniel, markanın tanıtımı için her yıl Bodrum’da düzenlenen etkinliğe katılıp Türk koleksiyonerlerle bir araya geliyor.

İlk olarak ülkemizde Acun Ilıcalı’nın kolunda gördüğümüz saat, daha sonraları birçok ünlü ve iş insanın kolunda da görülmeye başlandı.

Richard Mille bir saat markası olmakla beraber aynı zamanda da bir yatırım aracı.

Acun Ilıcalı’nın 200 bin Euro’ya aldığı saat şu anda 1 milyon Euro.

Dünyada birçok ünlünün kolunu süslediği saati Rafael Nadal, Charles Leclerc, Didier Drogba, Felipe Massa, Fernando Alonso, John Molkovich, Roberto Mancini, Yuliya Levchenko kullanıyor.

Richard Mille’in ürettiği saatlerin fiyatı 150 bin Euro’dan başlayıp 2.5 milyon Euro’ya kadar çıkabiliyor.

İnsanların Amerika’da villa aldığı fiyata Richard Mille’in saat satması onun bir pazarlama dehası olduğunu gösteriyor.

İlk ürettiği saati 200 bin Euro’ya satan Richard Mille, ürettiği saatlerini kısa sürede satıyor.

İnsanlar başta fiyatları yüksek bulmalarına rağmen Richard Mille, markasını kimlere satacağını biliyordu.

Richard Mille ilk katıldığı fuarda, ilk ürettiği saate 200 bin Euro yazıyor.

Gelen müşterilerden biri Richard’ın kendisine “Fiyatı yazarken sanırım bir sıfır fazladan koydunuz” diyor.

O da fiyatın aslında daha da yüksek olması gerektiğini söylüyor.

17 adet ürettiği bu ilk modelin çok kısa süre içerisinde tamamını satıyor.

Richard Mille markası dünya saat piyasasında yerini aldı ve ''ben başkayım'' diyor.

Richard Mille bütün saat markalarının katıldığı dünyaca ünlü saat fuarı Watches and Wonders Geneva Fuarı’na bu seneden itibaren katılmayacağını açıklamasıyla da ben ''başka bir konumdayım'' imajının altını bir kez daha çizdi.