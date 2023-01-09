Ticari aracınıza ÖTV'yi kendi elinizle ödemeyin

09 Ocak 2023 Pazartesi

Ticari aracınızı bayiden yüzde 4 ÖTV ile alıp, daha sonra devletten aracınızı yüzde 220 ödeyerek almak zorunda kalmayın.

Devletin otomobillerden aldığı yüksek ÖTV oranlarına karşıyım. Ama devlet bir yasayı koyduktan sonra da bu yasanın açıklarından faydalanıp delinmesine de bir o kadar karşıyım.

Ülkemizde 6 aydan beri en moda araçların başında Borusan Oto’nun getirdiği 3 bin cc motoru olan Defender 90 model ticari araçlar geliyor.

Bu araçların en büyük özelliği ÖTV’sinin ticari araç statüsüne girdiği için yüzde 4 olması. Bunun nedeni de bu araçların iki koltuklu olması. Arkası ise kapalı kasa.

Bu iki koltuklu Defender 90 için sadece yüzde 4 ÖTV’ye karşılık gelen 65 bin TL ödüyorsunuz.

Peki aynı aracın 5 koltuklusunu almaya kalktığınızda ödeyeceğiniz ÖTV oranı yüzde kaç biliyor musunuz? Yüzde 220. Yani bu araç için de devlete ödeyeceğiniz ÖTV miktarı 4 milyon 215 bin TL.

Farkı görüyorsunuz değil mi? Bir de bu farkın üzerine yüzde 18 KDV biniyor. İki koltuklu Defender için ödeyeceğiniz KDV 304 bin olurken, 5 koltuklu için ödeyeceğiniz KDV’de 1 milyon 103 bine çıkıyor.

Herkes bu arabanın peşinde. Birçok kişi bu araca binmek için sırada bekliyor. Sanatçısı, işadamı, futbolcusu… Benim bildiğim Emre Belözoğlu, Berkay, Oğuzhan Koç, Kaan Urgancığlu bu aracın kullanıcılarından.

Nereden bakarsanız bakın kârlı bir iş. İki koltuklusuna 2 liraya milyona binmek varken neden 7 milyon TL verip 5 koltuklusuna binesiniz ki değil mi? "Gidip sanayide arka kasanın içine koltuk yaptırırım olur biter. Böylece 7 milyon TL fiyatına 2 milyon TL’ye 5 koltuklu arabaya binmiş olurum" Söylemesi güzel de ama devlette aptal değil.

Bu senenin başında bu araçlarla ilgili genelge yayınlandı ve Emniyet Müdürlüklerine gönderildi.

Şu anda bu tür araç kullananların hepsi görüldükleri yerde kontrol edilecek. Polis memurunun ilk yapacağı iş arka bagaj kapağını açmak olacak. Eğer ticari olarak kullandığınız aracın kapalı kasa olan bölümüne koltuk yaptırdıysanız aracınız orada bağlanıp emniyete götürülecek.

Aracınızı almaya gittiğinizde de daha büyük bir sürprizle karşılaşmaya hazır olun. 2 milyon TL’ye aldığınız 2 koltuklu aracınızın bagajına ek koltuk yaptırdığınız için, aracınızı 5 koltuklu araba statüsüne sokup, sizden o ÖTV farkını tahsil edecekler. 5 milyon TL’yi vergi dairesine yatırdıktan sonra aracınızı teslim alabileceksiniz.

Birden 2 milyon TL’ye aldığınız araç size 7 milyon TL’ye gelecek.

Yollarda kontrole denk gelmediniz mi? Bu sefer de devreye Maliye giriyor. Trafik tescilden arabayı alanların adresleri tek tek tespit edilip Defender ticari araçların kontrolleri satın alanların evlerine ve işyerlerine gidilip bizzat yapılıyor.

Borusan Oto bu araçları satın alan kişileri defalarca uyarıyor. Yetmiyor, bu arabaları alan kişilere araçlarda koltuk taktırmanın yanında modifiye dahi yaptırmamaları konusunda imzalı belge alıyor.

Bu kadar uyarıya karşılık hâlâ dinlemiyorsanız o zaman çekin cezanızı, ödeyin verginizi.

Bir başka genelge de normal statü de kullanılan araçlar için.

Aracınızı modifiye ederek lastik ebatlarını değiştirmişseniz, aracınızı yükseltip veya alçalttıysanız, aracınızın üzerine projektörler taktıysanız, egzoz sistemi gürültülü çalışıyorsa, tescil plakalarınız uygunsuz takıldıysa, farklı korna ve ses sistemin kullanıyorsanız sizler de bu cezalardan kurtulamayacaksınız.

Siz siz olun kurallara uyun. Ucuza bineceğim diye aldığınız arabanın fiyatı size pahalıya patlamasın.