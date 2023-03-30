Watches and Wonders Geneva'de Patek Philippe'ten 80 milyon liralık saat

30 Mart 2023 Perşembe

Saatin kalbi İsviçre’nin Cenevre şehrindeyim.

Watches and Wonders Geneva’de Patek Philippe 80 milyonluk saatini tanıttı.

İlk defa Watches and Wonders Geneva’de tanıtılan Patek Philippe 6300/403G modelinin fiyatı 3.860.000 İsviçre Frangı. Yani 80 milyon Türk Lirası’na satılacak.

El yapımı saat, 118 baget kesim zümrüt, 291 baget kesim pırlanta ve döndürülebilir beyaz altın kasadan oluşuyor.

Watches and Wonders Geneva saat fuarı, basın mensupları, perakendeciler ve saat koleksiyoncusu için en çok beklenen etkinliklerden biridir. Saat sektörünün en iyi markaları son yeniliklerini bu fuarda sergiliyor.

Fuar 2022'deki ilk başarısından sonra, Rolex, Richemont ve Patek Philippe, Cenevre merkezli, kar amacı gütmeyen bir vakıf olan Watches and Wonders Geneva Foundation'ı (WWGF) kurdu.

Watches and Wonders Geneva Vakfı'nın misyonu, dünya çapında saatçiliğin mükemmelliğini teşvik etmek. Eylül 2022'de kurulan bu yeni vakfın amacı, Cenevre ve diğer uluslararası destinasyonlarda yüz yüze veya saat ve mücevher sergileri düzenlemek.

Bu yıl fuar, 27 Mart Pazartesi günü Cenevre'de görkemli bir açılışla başladı.

İlkbahar yeniliklerini piyasaya süren markalar arasında fuara Patek Philippe, Rolex, A. Lange & Söhne, Cartier, Chopard, Panerai, Grand Seiko, Jaeger-LeCoultre, TAG Heuer, IWC Schaffhausen, Tudor, Hublot, Chanel ve Vacheron Constantin’in yer aldığı 48 marka katıldı.

Tüm hafta boyunca Cenevre'nin kalbi, saatle atacak. Cenevre halkı bir hafta boyunca saat tutkunlarına ev sahipliği yapacak.

Watches and Wonders Geneva, yılın en prestijli etkinliğinin kapılarını bu yıl halka da açarak tarihi bir değişikliğe imza attı.

Etkinlik 2 Nisan'a kadar Palexpo Kongre Merkezi’nde devam edecek ve son iki günü halka açık olacak.

Saatlere meraklıysanız 1 - 2 Nisan tarihlerinde fuarı 70 İsviçre Frangı ödeyerek gezebileceksiniz.

Şimdiye kadar, birçok markanın köklü klasikleri veya yakın zamanda üretilmiş saatlerinin yanında bu yıl da markalar yeni saatleriyle de göz doldurdu.

Patek Philippe, her biri beyaz altın kasa, abanoz kadranlar ve kendi rengine sahip üç yeni Calatrava modelini tanıttı.

2023'te Rolex, tüm zamanların en ikonik kol saatlerinden biri olan Daytona'nın 60. yıl dönümünde değişikliğe gitti. Daytona’nın oyster kasasını yeniden tasarladı.

A. Lange & Söhne, ilk ve tek spor modeli Odysseus'u yeniden tasarladı ve onu otomatik mekanizma ile güncelledi.

Panerai, ünlü "Kaliforniya kadranı" Radiomir'in 47 mm'lik oldukça büyük bir versiyonundan sonra 45 mm koyu yeşil kadranlı Radiomir California‘yı üretti.

Cartier, Tank Normale'ını yeniden tasarladı. Cartier'nin belirleyici saati olan 1917 Tank'ın yedi farklı versiyonunu çıkardı.

Chopard son zamanlarda Alpine Eagle koleksiyonunu güçlendiriyor ve sportif modele komplikasyonlar ve yüksek saat işçiliği detayları ekliyor. Alpine Eagle’da şu anda üst düzey spor saatlerinde çok popüler olan somon rengini çıkardı.

IWC, Ingenieur Reference 1832'yi, onu yaratan saat tasarımı ustası Gerald Genta ile birlikte yeniden canlandırdı. Kadran seçenekleri arasında siyah, gümüş kaplama ve aqua renkleri mevcut.

TAG Heuer, Carrera hayranları için yılın en heyecan verici yeni TAG Heuer Carrera “Glassbox” modellerini üretti. Carrera Chronograph’da da yeni renkler ekledi.

Patek Philippe yeni komplike modelleriyle de çok konuşuldu. El işçiliği üretilen özel modeller fiyatlarıyla da Patek Philippe’in farkını ortaya koydu.

Watches & Wonders Cenevre‘de Patek Philippe’in ürettiği dört model tasarımıyla ve fiyatıyla ilk dörtte yer aldı.

Birinci sırada Patek Philippe 6300/403G modelinin fiyatı 3.860.000 İsviçre Frangı. (80 milyon TL). El yapımı saat, 118 baget kesim zümrüt, 291 baget kesim pırlanta ve döndürülebilir beyaz altın kasadan oluşmaktadır.

(Patek Philippe 6300/403G)

İkinci sırada Patek Philippe 6300/401G modelinin fiyatı 3.652.000 İsviçre Frangı. (77 milyon TL). El yapımı saat, 118 baget kesim mavi safir, 291 baget kesim pırlanta ve döndürülebilir beyaz altın kasadan oluşmaktadır.

(Patek Philippe 6300/401G)

Üçüncü sırada Patek Philippe 6300/GR modelinin fiyatı 2.513.000 İsviçre Frangı. (53 milyon TL)

Dördüncü sırada Patek Philippe 5316/50P modelinin fiyatı 830.000 İsviçre Frangı. (18 milyon TL)