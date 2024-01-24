Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Son Yazısı / Tüm Yazıları

0-0 futbolu

24 Ocak 2024 Çarşamba

Santos ne yapsın? Uzun yıllardır milli takım antrenörlüğünde en iyi oyuncuları seçip takım yapabilmişken şimdi Beşiktaş’ta eline verilen kadroya bakın. Valerien İsmael sonrası kadronun adım adım değişmesiyle ve en son 5 oyuncunun kadro dışı bırakılmasıyla geriye kalan kadro bu. Ama bu durumun iyi tarafı da altyapıdan genç oyuncuların forma bulabilmesi. Kritik nokta ise bu kadar değişimin olduğu bir yerde istikrarın imkânsızlığı... 

Savunmada yine farklı bir dörtlüsü var Kartal’ın. Orta alan da yine zaaflı. Ve Beşiktaş Santos’la oynadığı tüm maçlarda artık rakibi kendi alanında karşılıyor, ileride pres yapmıyor, pusuya yatıyor. Rakibi savunmada eksik yakalamaya çalışıyor. İlk golü yememek ama atmak bu oyun tarzının ana teması… Beşiktaş için hiç alışılmadık, uzun süre elemeli maçlar yapmış Santos için ise olağan bir durum bu. Ve Adana Demirspor (ADS) daha derli toplu ama duran toplarla ve Semih’le Rashica üzerinden tehlikeler yaratan taraf Beşiktaş. ADS’nin 48’de 10 kişi kalması uyandırıyor Beşiktaş’ı. Kartal bekleriyle birlikte rakip alanda artık. Bu kez pusuda olan ADS. Santos’un son hamlesi ise Rebic. Ama Cenk dururken gole en yakın isim Semih’i çıkarıyor oyundan. Yine gol sesi çıkmıyor ve Santos’un futbol anlayışı sonuca ulaşıyor(!). Evet Beşiktaş gol yememeyi başarıyor ama gol de atamıyor.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

0-0 futbolu 24 Ocak 2024
Yeni bir şey yok 21 Ocak 2024
İyi bir başlangıç 14 Ocak 2024

Günün Köşe Yazıları

Cumhuriyet
Cumhuriyet Son Kale Cumhuriyet
Ali Sirmen
Ali Sirmen İyi insan
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Uğur Mumcu’nun kanı yerde mi kaldı?
Olaylar Ve Görüşler
‘Kalpaksız Kuvayı Milliyeci’ - Yıldız AKALIN
Olaylar Ve Görüşler
Uğur Mumcu bizi izliyor - Av. Erol Ertuğrul
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Zirveye uzanan krizde karşı çıkış
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Uğur Mumcu biliyordu!
Sinan Meydan
Sinan Meydan Uğur Mumcu uyarmıştı
Ataol Behramoğlu
Ataol Behramoğlu Değişen-değişmeyen
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın 30 yıl önce!
Öztin Akgüç
Öztin Akgüç Sürecin başlangıcı
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Nereden geldik?
Evin İlyasoğlu
Evin İlyasoğlu Kadıköy kütüphaneler diyarı
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay 0-0 futbolu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler