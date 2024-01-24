0-0 futbolu

24 Ocak 2024 Çarşamba

Santos ne yapsın? Uzun yıllardır milli takım antrenörlüğünde en iyi oyuncuları seçip takım yapabilmişken şimdi Beşiktaş’ta eline verilen kadroya bakın. Valerien İsmael sonrası kadronun adım adım değişmesiyle ve en son 5 oyuncunun kadro dışı bırakılmasıyla geriye kalan kadro bu. Ama bu durumun iyi tarafı da altyapıdan genç oyuncuların forma bulabilmesi. Kritik nokta ise bu kadar değişimin olduğu bir yerde istikrarın imkânsızlığı...

Savunmada yine farklı bir dörtlüsü var Kartal’ın. Orta alan da yine zaaflı. Ve Beşiktaş Santos’la oynadığı tüm maçlarda artık rakibi kendi alanında karşılıyor, ileride pres yapmıyor, pusuya yatıyor. Rakibi savunmada eksik yakalamaya çalışıyor. İlk golü yememek ama atmak bu oyun tarzının ana teması… Beşiktaş için hiç alışılmadık, uzun süre elemeli maçlar yapmış Santos için ise olağan bir durum bu. Ve Adana Demirspor (ADS) daha derli toplu ama duran toplarla ve Semih’le Rashica üzerinden tehlikeler yaratan taraf Beşiktaş. ADS’nin 48’de 10 kişi kalması uyandırıyor Beşiktaş’ı. Kartal bekleriyle birlikte rakip alanda artık. Bu kez pusuda olan ADS. Santos’un son hamlesi ise Rebic. Ama Cenk dururken gole en yakın isim Semih’i çıkarıyor oyundan. Yine gol sesi çıkmıyor ve Santos’un futbol anlayışı sonuca ulaşıyor(!). Evet Beşiktaş gol yememeyi başarıyor ama gol de atamıyor.