Şimdi ders zamanı

05 Aralık 2024 Perşembe

Son seçimli genel kurulda 7 bin 271 kongre üyesi Hasan Arat ve yönetimini iktidara taşırken, “7 bin 271 kişi değil umarım ben yanılırım ve Arat hayali vaatlerini yerine getirir” demiştim. Maalesef olmadı ve hem de çok kısa zamanda gelinen noktaya bakın; karşılıklı suçlamalar, kendini aklamaya çalışmalar, “Sen çok aldın ben az aldım” itirafları gırla gidiyor. Aslında tüm bu ortaya saçılanlar buz dağının görünen kısmı. Bence kim ne biliyorsa açık açık konuşmalı. İtham altındaki Hasan Arat, Kaan Şakul başta olmak üzere. Friedel konuştu mesela. “Beşiktaş’ta kriz bitmiyor ve eski isimler kahraman olarak geri dönmek istiyor” diyerek krizin kaynaklarından birine dikkat çekti.

Üyeler anladı mı bilmiyorum ama “Beşiktaş’ı Beşiktaşlılar yönetecek” sözü tamamen popülist demagojiden ibaret. Beşiktaş’ı onu yönetecek akla ve cesarete sahip olanlar yönetir. İkincisi kim “Para konuşmadım” diyorsa paradan başka bir şey düşünmüyor demektir. Çünkü profesyonelsen hakkaniyet ve liyakat çerçevesinde emeğinin karşılığını alırsın. Profesyonel kulüpler profesyonellerce yönetilir. Bundan ötesi yok. Friedel bir de “Sanırım medya beni kimseye para vermediğim için suçlamak istedi” diyor. İşte size vahim bir durum daha.

Ayrıca yeri gelmişken; iyi futbolcu olmak, iyi teknik direktör olmanın ya da iyi yönetici, iyi sportif direktör olmanın şartı değil. Yıllarca sürekli Mourinho örneğini vermiştim; kendisi hiç de iyi futbolcu değilken dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri oldu dedim durdum. Ama işte iktidar kavgası ve buna eklenen rant kavgası her şeyi bulandırmakta mahir. Beni rahatsız eden bir diğer şey de “eski yönetimin futbolcuları, bizim aldığımız futbolcular” ayrımının yapılması. Bu da Beşiktaş’ı sahada zayıflatan faktörlerden biri. Bir sürü gereksiz ve yaşlı “akşam pazarı” transferi yüzünden takımın kadrosu ve oyunu oturmadı, oturamazdı. Çünkü eski yönetime ve takıma memnuniyetsizliği örgütlemişlerdi. Sonra transfer mahareti (!) gösterip Beşiktaş tarihinin en pahalı oyuncularını uçaktan indirdiler. Tabii ki sahaya süreceğiniz futbolcular eski futbolcular değil yeni transferler olacaktı. Gedson, Masuaku gibi mecburiyetten oynattıklarınızın dışında. Keşke Gio Hoca açık açık konuşup öyle gidebilseydi.

Şimdi akıllı olma zamanı. Özellikle yönetim aklına ihtiyaç var. Boş ajitasyonlara kanmama zamanı. Ama önce her şey konuşulmalı, denetleme kurulu görevini yapmalı, bütün gerçekler açığa çıkarılmalı. Ve herkes özeleştiri yapmalı. Çünkü ne kadar derin özeleştiri olursa, gelecek o kadar parlak olur.