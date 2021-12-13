Ayağa kalktılar

13 Aralık 2021 Pazartesi

Beşiktaş Sergen Hocasız ilk maçına çıkıyor. Futbolcular hem 3 puan hem de prestij peşinde. Taraftar ise takımı bu zor dönemde yalnız bırakmamış, tribünleri doldurmuş.

Siyah-Beyazlılar mümkün olan en iyi ilk 11’le sahada. Genç Can, Rıdvan ve Ersin’e 18’lik Serdar da katılmış. İşte o Serdar sahalarımızda pek görmediğimiz bir olgunlukla 10. dakikada lehte korner kararı veren hakeme topun kendisinden çıktığını söylüyor. Ve oyun Beşiktaş’ın korneriyle değil Kayseri kalecisinin kale atışıyla devam ediyor. Ama bence faul bile olmayan pozisyonda sarı kart gören de yine o genç Serdar.

Rakip Kayseri ise geçen hafta 9 kişiyle aldıkları galibiyetin moraliyle çok daha rahat. Beşiktaş bu maçta da topla çok daha fazla oynayan taraf. Ama pozisyon yaratma konusunda iki taraf da yetersiz. İlk yarıda Kayseri’nin 1 Beşiktaş’ın 2 isabetli şutu var yalnızca. Taraflar bunlardan birer tanesini değerlendirince soyunma odasına 1-1’lik skorla gidiliyor. Beşiktaş’ın orta alanı Josef’in yokluğunda yeterince dirençli değil. Beşiktaş’ın özellikle 2. yarı çok telaşlı oynaması kritik pas kayıplarına sebep. Böylece tempo yükseliyor belki ama çabukluk başka telaş başka. İşte bu kez Larin’in pas hatası Kayseri’ye gol yolunu açıyor. Ve Kartal iyi oynadığı galibiyet golü kovaladığı dakikalarda kalesinde görüyor topu. Larin’in ıslıklanması ise Beşiktaş taraftarına hiç yakışmıyor. Şansı da yok Beşiktaş’ın; 77’de direkten dönüyor top. Fakat sonradan oyuna giren Oğuzhan’ın harika pasıyla başlayan pozisyonda Batshuayi beraberlik golünü atıyor. Ve Beşiktaş maçlarının klasiği; Ghezzal’a yapılan penaltı VAR’a da gidilmeden es geçiliyor. Ama 90’da Batshuayi herkesin işini bitiriyor 3-2. Sonra Güven herkesi ayağa kaldırıyor.

Sonuçta tüm olumsuzluklara rağmen Beşiktaş böylece yeniden diriliyor.