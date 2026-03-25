Göbek çevresi sağlığınızın özeti mi?
Güneş Aksüs
25.03.2026 10:06
Sokakta yürürken, ofiste otururken ya da aynaya bakarken çoğumuzun gözünü ilk yakalayan yerlerden biri: karın çevresi. "Biraz göbek yaptım" cümlesi çoğu zaman hafif bir espriyle söylenir. Ama işin bilimsel tarafına baktığımızda, karın çevresinde biriken yağlar sadece görüntü meselesi değil; aslında vücudun bize verdiği önemli bir sinyal.

KARIN ÇEVRESİ NEDEN YAĞLANIR?

Karın bölgesindeki yağlanma tek bir nedene bağlı değildir. Genetik yatkınlık, yaş, hormonlar ve yaşam tarzı birlikte rol oynar. Özellikle stres hormonu olan kortizol, karın bölgesinde yağ depolanmasını artırır. Uzun süreli stres altında olan kişilerde bu nedenle göbek çevresi daha hızlı genişleyebilir.

Bir diğer önemli faktör insülin direncidir. Sürekli yüksek şekerli ve rafine karbonhidratlı beslenme, insülin hormonunun etkisini azaltır. Bu durumda vücut, fazla enerjiyi özellikle karın bölgesinde depolamaya daha yatkın hale gelir.

Hareketsizlik de tabloyu tamamlar. Gün boyu masa başında oturmak, kasların enerji kullanımını azaltır ve alınan kalorinin depolanmasını kolaylaştırır.

BU YAĞLAR TEHLİKELİ Mİ?

Evet, özellikle "viseral yağ" dediğimiz, organların etrafında biriken karın içi yağlar oldukça risklidir. Bu yağlar sadece pasif bir depo değildir; aktif olarak iltihaplanmayı artıran maddeler salgılar.

Bilimsel çalışmalar, karın çevresi yağlanmasının şu risklerle ilişkili olduğunu gösterir:

    • Tip 2 diyabet

    • Kalp-damar hastalıkları

    • Yüksek tansiyon

    • Karaciğer yağlanması

    • Metabolik sendrom

Yani mesele sadece pantolonun dar gelmesi değil, içeride sessizce ilerleyen bir risk zinciri olabilir.

ÖLÇMEDEN BİLEMEYİZ: MEZURA VE VÜCUT ANALİZİ

Karın yağlanmasını değerlendirmek için sadece tartıya bakmak yeterli değildir. Çünkü aynı kiloda iki kişinin yağ dağılımı tamamen farklı olabilir.

Bu yüzden en pratik yöntemlerden biri mezura ile bel çevresi ölçümüdür. Genel olarak:

    • Kadınlarda 80 cm üzeri risk artışı

    • Erkeklerde 94 cm üzeri risk artışı

Bizim için önemli olan bizim değerlendirmede kullandığımız vücut analiz cihazlarındaki sonuçlar. Bu cihazlar yağ oranını, kas kütlesini ve özellikle viseral yağ seviyesini göstererek daha net bir tablo sunar.

HANGİ BESİNLER KARIN YAĞINI ARTIRIR?

Bazı besinler doğrudan karın çevresi yağlanmasıyla ilişkilidir. Özellikle:

    • Şekerli içecekler (gazlı içecekler, hazır meyve suları)

    • Rafine karbonhidratlar (beyaz ekmek, beyaz makarna, hamur işleri)

    • Paketli atıştırmalıklar (şeker ve beyaz un içeriği yüksek olanlar)

    • Trans yağ içeren ürünler

    • Aşırı alkol tüketimi

Bu besinler kan şekerini hızlı yükseltir, insülin salınımını artırır ve yağ depolanmasını kolaylaştırır.

PEKİ BU YAĞLAR NASIL GİDER?

İyi haber şu: Karın yağı inatçı olabilir ama imkânsız değildir.

    1. Beslenmeyi dengelemek: Liften zengin, protein ağırlıklı ve sağlıklı yağlar içeren bir beslenme planı kan şekerini dengeler.

    2. Şekeri azaltmak: Özellikle gizli şeker kaynaklarını fark etmek önemli.

    3. Düzenli hareket: Haftada en az 150 dakika orta düzey egzersiz (yürüyüş bile olabilir) büyük fark yaratır.

    4. Kas kütlesini artırmak: Direnç egzersizleri metabolizmayı hızlandırır.

    5. Uyku ve stres yönetimi: Yetersiz uyku ve kronik stres, karın yağlanmasının en büyük tetikleyicilerindendir.

Göbek bölgesi aslında vücudun bize gönderdiği bir mesajdır: "Bir şeyler dengesiz gidiyor." Bu mesajı erken fark etmek ve doğru adımları atmak, sadece daha fit bir görünüm değil, daha sağlıklı bir yaşam anlamına gelir.

Unutmayalım; mezura bazen tartıdan daha dürüsttür.

İlgili Konular: #diyabet #diyet #sağlıklı beslenme

Göbek çevresi sağlığınızın özeti mi?

Sokakta yürürken, ofiste otururken ya da aynaya bakarken çoğumuzun gözünü ilk yakalayan yerlerden biri: karın çevresi.

Devamını Oku
25.03.2026
Oruçtan sonra vücudumuzda neler oldu ve bayram günü nasıl beslenmeli?

Bayram yaklaşırken çoğumuzun aklında aynı şey var: “Artık rahat rahat yerim.” Ama işin aslı biraz daha farklı...

Devamını Oku
17.03.2026
Diyette kalori hesabı yeterli mi?

Uzun yıllar boyunca diyet denildiğinde akla ilk gelen şey kalori hesabıydı. Gün içinde kaç kalori alındı, kaç kalori harcandı…

Devamını Oku
10.03.2026
Kimsenin hikâyesini tartıyla ölçemezsiniz

Bugün 4 Mart Dünya Obezite Günü...

Devamını Oku
04.03.2026
Ramazanda bedeninizi destekleyin

Ramazan ayı, yalnızca ruhsal değil fiziksel olarak da önemli bir dönüşüm dönemidir.

Devamını Oku
24.02.2026
Her bebeğin hakkı anne sütü

Her bebeğin hakkı anne sütü

Devamını Oku
17.02.2026
DEHB’de beslenme ne kadar etkili?

ADHD yani açılımı Attention Deficit Hyperactivity Disorder Türkçe karşılığı da Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu kısaca DEHB olarak bilinir.

Devamını Oku
10.02.2026
Neyi, neden yiyoruz? Besin seçiminin arkasındaki gerçekler

Neyi, neden yiyoruz? Besin seçiminin arkasındaki gerçekler

Devamını Oku
03.02.2026
Çocuklar vegan veya vejetaryen beslenebilir mi?

Çocuklar vegan veya vejetaryen beslenebilir mi?

Devamını Oku
27.01.2026
Bebek beslenmesinde dikkat edilmesi gereken 6 konu

Bebek beslenmesinde dikkat edilmesi gereken 6 konu

Devamını Oku
20.01.2026
Beslenme Piramidi tersine döndü!

Beslenme Piramidi tersine döndü!

Devamını Oku
13.01.2026
Aç kalarak diyet yapmak doğru mu?

Aç kalarak diyet yapmak doğru mu?

Devamını Oku
06.01.2026
Yeni yıla sağlıklı bir merhaba

Son yazılarımda bolca “yeni bir ben” üzerinde durduk. Bol bol motivasyon ve küçük adımlar ile hayatı güzelleştirme kararları almanız için buradan desteklemeye çalışıyorum. İşte bu yüzden yılın son yazısını da bu güzel konuya ayıralım yani kendimizin en iyi haline! Nasıl başlayalım?

Devamını Oku
30.12.2025
2025’te en çok konuşulan diyetler

2025’te en çok konuşulan diyetler

Devamını Oku
23.12.2025
Bugün karar versen bedenin ne zaman değişir?

Bugün karar versen bedenin ne zaman değişir?

Devamını Oku
17.12.2025
Zayıflama iğnelerinin etkisi geçiyor mu?

Zayıflama iğnelerinin etkisi geçiyor mu?

Devamını Oku
09.12.2025
Hipoglisemi için 5 önemli kural

Hipoglisemi için 5 önemli kural

Devamını Oku
02.12.2025
Binlerce kişilik araştırma ezber bozdu! Lifler bağırsak sağlığında ne kadar etkili?

Binlerce kişilik araştırma ezberleri bozdu! Lifler bağırsak sağlığında ne kadar etkili?

Devamını Oku
25.11.2025
Sokak lezzetlerinde nelere dikkat edilmeli?

Sokak lezzetlerinde nelere dikkat edilmeli?

Devamını Oku
18.11.2025
Glutensiz beslenme modası: Gerçekten herkes için mi?

Glutensiz beslenme modası: Gerçekten herkes için mi?

Devamını Oku
11.11.2025
Diyabet hakkında güncel bilgiler

Diyabet hakkında güncel bilgiler

Devamını Oku
04.11.2025
Zayıflamayı hızlandıran 8 besin

Zayıflamayı hızlandıran 8 besin

Devamını Oku
28.10.2025
Ben olsaydım…

Ben olsaydım…

Devamını Oku
22.10.2025
D Vitamini: Güneşin Vücudumuza Hediye Ettiği Mucize

Havalar soğuyup güneş yüzünü daha az gösterdiğinde, çoğumuzun enerjisi düşer, ruh hali bozulur, sık sık “bir şeyim eksik gibi” hissederiz. İşte o eksik şey çoğu zaman D vitaminidir. Peki D vitamini neden bu kadar önemli, kim ne kadar almalı, eksikliği bizi nasıl etkiler?

Devamını Oku
15.10.2025
Ekmek yerine ne yenir ki?

Ekmek yerine ne yenir ki?

Devamını Oku
07.10.2025
Tok kalmak mı daha sağlıklı, aç kalmak mı?

Tok kalmak mı daha sağlıklı, aç kalmak mı?

Devamını Oku
01.10.2025
Seçici Yiyici Çocuklar ve ARFID: Bir Tabak Yemeğin Ötesinde

Seçici yiyici çocuklar yalnızca “inatçı” değil; beslenme eksikliklerine ve ARFID gibi yeme bozukluklarına yol açabilir. Sabır, doğru yönlendirme ve gerekirse profesyonel destekle sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak mümkün.

Devamını Oku
23.09.2025
Şekerini yönetirsen iştahını yönetebilirsin

Şekerini yönetirsen iştahını yönetebilirsin

Devamını Oku
16.09.2025
Beyin sisi neden olur?

Beyin sis neden olur?

Devamını Oku
09.09.2025
Çocuklarımızın sağlığı için okullarda diyetisyen şart

Çocuklarımızın sağlığı için okullarda diyetisyen şart

Devamını Oku
02.09.2025
Eylül’de Detoks yapalım mı?

Eylül geliyor, sosyal medyayı biraz karıştırırsanız, “3 günde arının”, “hızlı detoks”, “bağırsak temizliği” gibi sayısız programla karşılaşmanız garanti. Renkli şişeler, şatafatlı vaatler, hatta mucize gibi anlatılan tarifler… Ama bir dakika! Gerçekten ihtiyacımız var mı?

Devamını Oku
27.08.2025
Tatlı isteği azalmıyor!

Tatlı Severler Derneği üyelerine yeni haberlerim var. Yıllardır bu konudan ne zaman bahsetmek istesem bu başlığı atarım. Çünkü yılların derneğii milyonlarca üyesi var, çok sıkı takipçileri var, ölesiye sevenler var… Evet tatlıdan bahsediyorum. Herkes aynı fikirde olmasa da biliyorum ki bu yazıyı okuyan her 10 kişiden 7’si tatlı seviyordur. Sizlere yeni haberlerim var, iyi mi kötü derseniz, tartışılır. Gelin anlatayım…

Devamını Oku
20.08.2025
Kendim için En iyisini Seçiyorum!

Kendim için En iyisini Seçiyorum!

Devamını Oku
12.08.2025
Zayıflama ilaçları kas kaybına sebep olabilir mi?

Zayıflama ilaçları kas kaybına sebep olabilir mi?

Devamını Oku
05.08.2025
Karaciğerini koru, hepatit ve beslenme

Karaciğerini Koru, Hepatit ve Beslenme

Devamını Oku
29.07.2025
Et yiyerek zayıflıyoruz, peki ya kalbimiz?

Et yiyerek zayıflıyoruz, peki ya kalbimiz?

Devamını Oku
22.07.2025
Yaşlanmayan yaşlılar: Longevity modası ve NAD gerçeği

Yaşlanmayan yaşlılar: Longevity modası ve NAD gerçeği

Devamını Oku
15.07.2025
Yemek yerken doyamıyorum diyenler için 6 bilimsel neden

Yemek yerken doyamıyorum diyenler için 6 bilimsel neden

Devamını Oku
09.07.2025
Çocuklar diyet yapar mı? Kısıtlama, dengele!

Çocuklar diyet yapar mı? Kısıtlama, dengele!

Devamını Oku
01.07.2025
Anoreksiyanın sessiz tehdidi: Nihal Candan’ın ardından...

Anoreksiyanın sessiz tehdidi: Nihal Candan’ın ardından...

Devamını Oku
24.06.2025