Güneş Aksüs
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Sebzelerin gücü adına!

18 Haziran 2024 Salı

Siz bu yazıyı okurken çoktan etler yenmiş, mangallar yakılmış, böreklerin tadına bakılmış ve tatlılar da yenmiş olacak. Evet, bayramın üçüncü günündeyiz. Yeni nesil için artık bayramlar seyahat ve tatil anlamına gelse de biliyorum ki Anadolu’nun her yerinde hala akraba ve komşu ziyaretlerimiz devam ediyor. Harika sofralar kuruluyor. O evden çıktın bu eve girdin, yine bir sofra.. Ne kadar çok seviyoruz yemeyi ye yedirmeyi de… Öyle değil mi ama ? Gerçekten insan dayanamaz. “Ay sen diyetisyensin nasıl böyle söylersin” diyenlere bir cevabım var. Ben gerçekleri, gerçek duyguları ve bilgiyi birlikte görmeyi ve anlatmayı seviyorum. Yani, böyle özel günlerde bizim sofralarımızdaki yemeklerin çok özel olduğunu ve eşlik edilmesinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Beni yıllardır okuyanlar bilir, ben yemeklerin anlamına çok inanırım. Ama bu yemeklerin kalorisinin yüksek olmadığı veya dünyanın en sağlıklı yemekleri olduğu anlamına gelmiyor. Yine de kimse sağlıksız olduğunu da iddia edemez. Bir besini, yemeği nasıl yediğiniz, ne kadar yediğiniz, ne sıklıkta yediğiniz önemlidir. Yani, bol şekerli ve yağlı bir baklava. Her aklına geldiğinde sağlığınız olumsuz etkiler. Ama bayramda, sadece canın çektiğinde, yılda birkaç defa yediğinde baklavanın iyi yüzü ile karşılaşırsın. Neyse ki artık şekersiz seçenekleri de var. Hatta vegan baklava bile var, denediniz mi bilmiyorum? Sonuçta bizim yemeklerimiz , tatlılarımız gerçekten değerli, gelenekselleşen bayrama özgü tatlar sadece bayramlarda yediğiniz sürece neden sorun olsun ki ? 

BAYRAM SONRASI SEBZEYİ ARTTIRIN!

Peki, yedik içtik..ne yapalım da bedenimiz dinlensin, fazla yüklendik diye bize kızmasın. Temizlensin, hafiflesin. Burada sebzeler yardıma koşuyor. Bayram sonrasında hızlıca toparlanmasını sağlayacak birkaç detay paylaşmak isterim;

  • Bir süre , bir kaç gün, etli yemeklere ara verin. Sebze yemekleri ve salatalar iyi fikir olabilir.
  • Et yemeden doymuyorum diyorsanız, balık veya tavuk gibi beyaz etleri tercih edin.
  • Kuyruk yağı, tereyağı gibi hayvansal yağları bir kaç hafta yemeyin. Sadece zeytinyağı olsun.
  • Akşam yemeklerini hafifletin. Izgara veya fırında sebzeler ile biraz cacık.. Yada yoğurtlu semizotu salatası sizi kendinize getirir. Hafif yatın. Ne aç, ne tok, yarı tok bir mide olsun. 
  • Bol su için. Kadınlarda 2 lt, erkeklerde mutlaka 3 lt olsun.
  • Günde 1-2 yeşil çay için. Sıcaklarda zor oluyor derseniz, buzlu , naneli , tarçınl hale getirerek için.
  • Mutlaka yürüyüş yapın, mutlaka!
  • Ekmek yerine çavdar, yulaf ile yapılan kraker, galeta kıtır ekmek olabilir. 
  • Roka, maydanozu arttırın.
  • Soğan ve sarımsak kullanın.
  • Baharat kullanın.
  • Haftada 1-2 gün sadece sebze yemekleri yiyin. Tok kalabilmek için yanına yoğurt eklemeyi unutmayın. 

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