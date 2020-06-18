İlhan Abi’yi okumak...

18 Haziran 2020 Perşembe

Herkesin gazete okurluğu farklıdır.

Ben Cumhuriyet’i henüz basılı gazete elime ulaşmadan, ilkin internetten okuyorum. Belki birçoğunuz da böyle okuyordur, bilemem. Bir an önce, Türkiye’de dünyada gerçek olan biteni, yazılan çizileni, köşe yazılarını göreyim isterim.

Sabah ilk işim cumhuriyet.com.tr adresinden gazetemin web sitesini açmak olur. Açılan sayfada gazetenin rengârenk web arayüzü, bilgisayar ekranını kaplar.

‘İlhan Abi’

Gazetemiz Cumhuriyet, Türkiye’nin en köklü gazetesidir. 96 yaşındadır. Gelişen teknolojiye uygun olarak 1998’den beri 22 yıldır da internet gazetesi yayımlamaktır. Gazeteyi bilgisayardan görmek, okumak çok kolaydır, ama kâğıda basılı gazeteyi okumak, ayrı bir keyiftir. Bunları biriktirmekse geleceğe belge sunmaktır.

Gazetenin internetten açılış sayfasının sonunda, künye sırasında şu yazıyla karşılaşırsınız: “İlhan Selçuk’un Yazıları - 21 Haziran 2010 tarihinde yitirdiğimiz Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı İlhan Selçuk’un yazılarından seçmeleri okurlarımızla buluşturuyoruz. Bu köşede aydınlanmanın bilgesi Selçuk’un günümüze ışık tutan yazılarını bulabileceksiniz.”

Bu vefa, hiçbir gazetede yoktur. İlhan Abi bu vefayı fazlasıyla hak etmiştir. Çünkü İlhan Selçuk, yalnızca Cumhuriyet için değil, Türkiye basın tarihi için de önemli, saygın, yıldız bir gazeteci yazardır.

Cumhuriyet gazetesini kuran Yunus Nadi, kurumsallaştıran Nadir Nadi, yıldızlaştıransa İlhan Selçuk’tur.

En önemli, en güvenilir gazetecileri Cumhuriyet yetiştirmiştir. Cumhuriyet deyince de önce akla İlhan Selçuk gelir. İşte bu Cumhuriyet okulunda yetişenlerden Miyase İlknur, pazar günü aramızdan ayrılışının 10. yıldönümünde anacağımız İlhan Selçuk’un yaşamöyküsünü “İlhan Abi” adıyla kitaplaştırmıştı (Cumhuriyet Kitapları, 1. Basım 2012, 676 sayfa). Bu eşsiz yapıtı, yeniden okuyorum. 15 bölüm, 200 başlıktan oluşan biyografya, İlhan Selçuk’u her yönüyle çok içten bir dille anlatıyor. Basın tarihimiz için de çok önemli bir kaynak oluşturuyor. Ayrıca bu haftanın Cumhuriyet Kitap dergisinde Miyase İlknur, Gamze Akdemir’e kitabın yazılma öyküsünü ve diğer biyografi kitaplarından farkını anlatıyor.

Türkiye siyasetine yön verdi

İlhan Abi, özlemini duyduğu çağdaş, laik, aydınlık Türkiye’nin kurulması için yazdı, yaşadı. Bu nedenle Türkiye siyasetine yön veren gazeteci yazarların başında yer alır. Bir ara sol grupları birleştiren siyasal bir lider olarak da düşünüldü, önerildi, ama o istemedi. Çünkü başyazarlığını yaptığı Cumhuriyet, her dönemde gerçeğin, güvenirliğin, siyasetin Kutupyıldızı, Çobanyıldızı; kültür ve sanatın öncüsüydü.

Onun yaşamı her ne pahasına olursa olsun, gerçeği yazmakla, karanlığa karşı savaşımla başlar. Gerçekleri yazdığı için suçlandı. Oysa dikkate alınsa, ne Ergenekon, Balyoz davaları birer kumpas davası olarak açılacaktı ne de 15 Temmuz hain darbe girişimi olacaktı. Bu gerçekler, iş işten geçtikten sonra anlaşıldı. Ama İlhan Abi’nin kalbi de gördüğü adaletsizliklere, haksızlıklara, sorgulara ve baskılara dayanamadı.

Onun geride bıraktığı saygın yaşamı, savunduğu temel düşünceler, Atatürk Cumhuriyeti için, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü için verdiği büyük savaşım, Türkiye siyasal yaşamında her zaman saygın yerini koruyacak, onu aramızdan ayıranlar lanetle anılacaktır.

“Yaşamak güzel şeydir kuşkusuz... ama gelişen dünyaya ayak uydurarak yaşamak... rezil olmadan yaşamak... kafa yeteneğini kaybetmeden yaşamak... genç kuşakların devrimcilik heyecanlarına tarla korkuluğu gibi engel olmaya çabalamadan yaşamak...” diyerek, benimsediği devrimci yaşam çizgisini gazeteciliğinin daha ilk yıllarında bir yazısında (15 Eylül 1969) ortaya koymuş, bundan da asla vazgeçmemiştir.

Onu, 10 yıl önce aramızdan ayırdılar. Sevgi, saygı, özlemle anıyorum.