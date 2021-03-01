Erol Hoca şaşırttı ama...

01 Mart 2021 Pazartesi

Başakşehir’de birlikteydiler. Sonra ayrıldılar, farklı takımlara gittiler. Kâh başarılı, oldular kâh başarısız. Bugün biri Trabzonspor’un, diğeri Fenerbahçe’nin başında.‘Usta’ ile ‘çırak’tan söz ediyorum. Abdullah Avcı usta, Erol Bulut çırak. İki isim zirve randevusunda buluştu. Trabzonspor son haftalarda topladığı puanlarla istikrar abidesi olmuş, Fenerbahçe ise oynadığı kötü futbol ve Göztepe karşısında alınan yenilgiyle karışma noktasına gelmişti.

Trabzonspor ideal 11’iyle sahaya çıktı. Fenerbahçe’de Szalai yeni sol bek olmuş, Gustavo yok, olması gereken Ozan Tufan kesilmiş, Sosa’nın yanına formsuz Mert Hakan girmiş. Doğrusu çok şaşırdım! Abdullah Avcı dahi maç önü konuşmasında Fenerbahçe’nin kadrosuna şaşırdığını söylemiş, “Olur böyle şeyler” diyerek durumu geçiştirmişti. Mücadeleyi izlerken Fenerbahçe adına bir kez daha şaşırdım. İştahlı, diri, al-verleri iyi yapan, pozisyonlara giren, sadece golü atamayan Sarı-Lacivertliler vardı. İyi de, bu güne kadar nerelerdeydiniz, neden hep kötü oynadınız? Birilerinin sert çıkış mı yapması gerekiyordu sizlere?

Trabzon beklediğimin aksine kötü görüntü verdi. Uğurcan’dan ilk bölümde 4 net gol kurtarışı izledik. Mesut Özil sahada 66 dakika kaldı. Gerçek ritmini henüz bulamadı. Bordo-Mavililer bu bölümde oyuna ortak oldu. Futbol güzelleşti. Pelkas harika bir gol attı. Yunan oyuncunun golüne şapka çıkartıyorum. Szalai’yi sol bekte çok beğendim, Sosa ise geldiği günden beri ilk kez verimli oynadı. Kazanan Fenerbahçe yara sardı. İşler yoluna girer mi? Sanırım girer. Bu galibiyet olmasaydı bugün farklı şeyleri konuşuyor olacaktık.