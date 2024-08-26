26 Ağustos 2024 Pazartesi

Fenerbahçe, İstanbul’daki Lille maçından sonra en istekli oyununu Rize karşısında ilk 45 dakikada sergiledi. Tempolu, kora kor mücadeleden kaçmayan, hep hücumu düşünen bir anlayıştaydı. Bunda elbette sakatlığını atlatan Fred’in katkısı büyük. Ceza sahası dışından, kaleci Gökhan’ın da hatasıyla şık bir gol atıp açılışı yapan Brezilyalı oyuncu, takımına dinamizm kattı.

Ama Fred bu durur mu, döner dönmez gösterdi kalitesini, peşi sıra attı gollerini. Hat-trick yapıp tarihe geçti. Ferdi’nin yerine sol bekte oynayan Oosterwolde, stoperde Çağlar-Djiku ikilisi formundaydı. Hakemin ve VAR’ın F.Bahçe lehine vermediği iki penaltı var! Gerçekten skandal, daha sezonun başındayız!

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, hani adalet gelecekti? İkinci yarıya daha dengeli başlayan SarıLacivertliler, kaleci Gökhan’ın da yediği hatalı gollerle farkı açıp 3 puana çok rahat uzandı. Fred’in varsa oyun başka bir seviyeye geliyor, işte bunun en büyük ispatı Ç.Rize maçı... Bir parantez de Maximin’e. Fizik olarak güçlendikçe çok etkili olmaya başladı.



