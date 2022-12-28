Savunma alarmı

28 Aralık 2022 Çarşamba

3 gün önce Trabzon deplasmanında pozisyona giremeyen, isabetli şutu dahi olmayan Fenerbahçe, nasıl olur da üç gün içinde değişime uğrar. Bu tamamen rakiple alakalı herhalde. Sarı-Lacivertliler, Hatayspor’u farklı geçti, çok da fırsat kaçırdı. Ancak dün gece Fenerbahçe savunması adeta S.O.S verdi! Hatayspor, defans arkasına attığı her topta net pozisyonlar buldu ama değerlendiremedi. Jorge Jesus’un 3’lü savunmada ısrar etmesi anlamsız. Çünkü tüm rakipler Portekizli hocanın defansif taktik anlayışını çözdü. Sarı-Lacivertliler 4’lü savunma hattıyla oynarken Ferdi ve Osayi hücumda daha etkili oluyor. Ferdi, Rossi ve King, maçın en etkili isimleriydi. Sakat Valencia’nın yokluğunda King üzerine koyarak devam ediyor. Eski coşkusundan biraz uzak kalan F.Bahçe 2 maç sonra 3 puana ulaşıp liderliği G.Saray’dan devraldı. Ama savunmadaki zaaflar ilerleyen dönem için büyük risk barındırıyor. Jesus bu işe çözüm bulmalı