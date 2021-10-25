Tek kale oynadı ama kaybetti

25 Ekim 2021 Pazartesi

Avrupa arenasında en başarılı takımımız G.Saray. Beşiktaş ve F.Bahçe kötü performans sergilerken, Cimbom, grubunda en yakın rakibine üç puan fark atıp liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş, puanı olmayan S.Lizbon’dan 4 gol yedi, F.Bahçe ise adı sanı az duyulmuş Belçika ekibi Antwerp’e puan verdi. Keşke bu iki takımımız saha avantajlarını değerlendirip rakiplerini yenebilseydi. Olmadı, hayal kırıklığı yaşattılar bizlere. Puansız Beşiktaş grup sonuncusu. Havlu attı desek yeridir. F.Bahçe de Kadıköy’de oynadığı Avrupa maçlarında puan kaybetmeye devam ediyor. Önce 3-0’lık Olympiakos yenilgisi, ardından Antwerp beraberliği. Eğer büyük sürpriz yaşanmazsa gruptan E.Frankfurt’la Olympiakos birlikte çıkacaklar.

Gelelim Mesut Özil-Pereira krizine. İkinci kez patlak verdi. Mesut’un tepkisi yersiz. Mesut top oynamıyor. Sahada koşarsın, mücadele edersin, asist yapar, gol atarsın anlarım. Sen bunların hiçbirini yapmıyorsun. Mesut şu an kötü örnek teşkil ediyor. Samet Aybaba Adana Demirspor’un başındayken futbolcusu Balotelli’yle nasıl sorunlar yaşadıysa tıpa tıp benzerini Pereira, Mesut Özil’le yaşıyor. Adana Demirspor’da giden Aybaba olmuştu. İlerleyen zamanlarda F.Bahçe’de gelişmeler hangi yönde sonuç verir göreceğiz. Eski Başkan Aziz Yıldırım bu işi ertelemez, anında çözerdi. Ali Koç neden sessiz kalıyor acaba?

Futbol gol oyunudur, ne kadar tek kale mücadele ederseniz edin, son vuruşu yapamazsanız işe yaramaz. Son 6 haftadır Bülent Korkmaz’la büyük işler yapan Alanyaspor’un, F.Bahçe karşısında maçın büyük bölümünü savunma ağırlıklı geçirmesi beni şaşırttı doğrusu. Böyle olunca Sarı-Lacivertliler sahanın her yerine yayıldı, iştahlandı. İlk bölümde 21 orta, 18 topla buluşma, kaleyi bulan 3 şut, F.Bahçe’den alışık olmadığımız bir istatistikti. Pereira, Valencia ile neden başlamadı acaba? Alanyaspor ilk atağını 74. dakikada gole dönüştürdü. Futbol böyle bir oyun işte. Atamayana atarlar. Serdar’ın beraberlik golü işe yaramadı. Uzatmada rakip 2. golü buldu. Söylenecek fazla bir şey yok.