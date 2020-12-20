Tisserand yaktı

20 Aralık 2020 Pazar

Yazarlarımızdan Erdal Atabek sevdiğim saydığım, yazılarını önemseyerek okuduğum, sıcakkanlı, yüzünü hiç asmayan, uzun sohbetlerin yapılabileceği uyumlu, neşeli, sempatik ağabeyimdir. Atabek ile yıllardır Cumhuriyet’te beraberiz. Fırsat buldukça dertleşiriz. İyi bir F.Bahçe’lidir. F.Bahçe tarihine hakimdir. Rahmetli Halit Deringör’le uzun sohbetlerini hayranlıkla dinlerdim. Halit ağabey F.Bahçe formasını yıllarca terletmiş gerçek F.Bahçeliydi.

F.Bahçe’de geride kalan iki yılda olduğu gibi bu yıl da işlerin yolunda gitmediğini görüyoruz. Kupada Karacabey kendi kalesine gol attı da F.Bahçe öyle turladı. Samandıra cadı kazanı. Motivasyon sıfır. Hafta içinde pandemiden dolayı uzun zamandır görmediğim Erdal ağabeyle karşılaştım. Hocama “Ne olacak F.Bahçe’nin bu hali” diye sordum. Atabek aynı zamanda tıp doktorudur. Bizim düşündüklerimizden farklı bir bakış açısı sergiledi. Aktarıyorum: “Bir maçında 5, diğer maçında 3 gol atan takım arkasından bu sefer 3-4 gol yiyorsa burada sorun sahada değildir. Sorun psikolojiktir. Futbolcuların kendilerine olan özgüvenleri kaybolmuştur. Sporcuların performansları, teknik becerileri, yapacakları, veya yapamadıkları işler onların psikolojisiyle ilgilidir. Bir gün iyi oynayan ertesi gün çok düşük performans sergilerse nedeni baskılar, ilişkiler aklındaki kaygılarla alakalıdır. Bunlar performasını etkiler. Öyle Emre’nin, Selçuk’un, Erol’un, Volkan’ın sırt sıvazlamasıyla olmaz. Her takımın bir spor hekimi, spor psikoloğu, spor fizyoloğuyla çalışması gerekir. Bizlerin bir kusuru da hep kendi takımlarımızın, iyi ya da kötü oynadığına bakarız. F.Bahçe kötü oynadı, Malatya iyi oynayarak F.Bahçe’nin oynamasını engelledi diyemeyiz. Yeni teknik direktör ve yeni yıldızların birbirleriyle kaynaşması kolay değildir. Yıldızlarınızın hepsi general olur, aralarında albay, yarbay, yüzbaşı, asker olmazsa sıkıntı yaşanır. F.Bahçe bunu yaşıyor. Takım şampiyon olabilir mi? Çok maç var. Kimin nerede ne yapacağı belli olmaz. Ancak kendi sahanda 3 defa kaybetmek önemli bir kriterdir. F.Bahçe yöneticilerinin bu işe ciddiyetle eğilmeleri gerekir.”

Gaziantep F.Bahçe maçında neler oldu? F.Bahçe tarafında değişen pek bir şey yok. Yine erkenden klasik bir gol yediler. G.Antep diri takım, iyi mücadele ediyor. Sumudica’nın kenardaki hareketliliği oyunculara yansıyor. Peki Erol Bulut? O da ayaktaydı ama heyecansızdı. İşte iki teknik direktör arasındaki fark. Erol Hoca’nın oynatmak istediği futbolu haftalar geçti anlamış değilim. Her maça başka 11’ler. Hâlâ bir iskeleti oluşturamaması ilginç. F.Bahçe ne zaman takım olacak acaba? Tisserand canlı bomba oldu. Yine penaltıya sebebiyet verdi. Malatya maçında da yapmıştı. Biz Serdar Aziz’e derdik ‘canlı bomba’ diye. F.Bahçe kaybetmeye devam ediyor. Gidişat çok kötü. Yönetimden teknik direktör hamlesi şart. Çünkü Erol Bulut’la bu işin yürümeyeceği dün gece itibarıyla kesinleşti.