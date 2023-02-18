Dezenformasyoncu

18 Şubat 2023 Cumartesi

Saray’ın İletişim Başkanlığı diye tanımladığı propaganda bakanlığının depremde işi gücü “Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi” aracılığıyla rapor hazırlamak oldu...

Muhalefet partilerinin sözcülerinin yaptıkları açıklamalara da yanıt verme peşinde koşan propaganda bakanlığı, kimi bültenlerde ne yaptığının ayrımında bile değil...

Bir örnek:

Dezenformasyon merkezi, deprem sonrası yayılan “Milano Başkonsolosluğu, İtalyanlardan Diyanet Vakfı’na bağış göndermesini istedi” haberlerinin manipülasyon olduğunu ilan etti.

Merkezin bültenine göre, “hakikat” şuymuş:

“Türkiye’nin yurtdışı temsilciliklerinin hepsi, afetle ilgili aynı çağrıları paylaşmıştır. Bu çağrılarda, nakdi yardımların başta AFAD olmak üzere, Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın web sitelerinden yapılabileceği belirtilmiştir. Milano Başkonsolosluğu’nun resmi hesapları incelendiğinde; AFAD, Kızılay ve Diyanet Vakfı’na yardımda bulunabileceği yönünde paylaşımların yapıldığı görülmektedir. Bu paylaşımlardan sadece biri baz alınarak yapılan çağrılarla ilgili manipülasyon yapıldığı tespit edilmiştir.”

Neymiş? Haber doğruymuş: Milano Başkonsolosluğu, deprem için Diyanet Vakfı’na bağış gönderilmesini istemiş!

Depremzedelere yardım için canını dişine takmış olan Haluk Levent’i “sahtekârlık”la suçlayan Devlet Bahçeli’ye şimdi sormak gerek:

Dezenformasyon merkezinin bu yaptığına ne ad vereceğiz?

DEVLETİ TEMSİL EDENLER

Bağımsızlık Savaşı’nın sesini dünyaya duyurmak için kurulan Anadolu Ajansı (AA), her Cumhuriyet kurumu gibi Saray rejiminde iktidara iliştirilip propaganda bakanlığına bağlı bir kuruluş durumuna getirildi.

Dolayısıyla, haber yerine, iktidar borazanı olmaya daha yatkın hale geldi.

En son, AA, “Sivil toplum kuruluşları depremde etkilenen illerde vatandaşlara yardım elini uzatıyor” başlıklı bir haber yaptı...

Kimmiş bu sivil toplum kuruluşları?

Araya AHBAP, ADD, LÖSEV’in sıkıştırıldığı habere bakarsanız, depremzedelere “el uzatan”lar, AKP’ye ve tarikatlara yakın kuruluşlar olmuş...

Bu kuruluşların arasında hiç kuşkusuz Saray’daki AKP’li ve akrabalarının kurdukları örgütler en ön sırada yer alıyor.

AA’ya göre depremin kahramanlarını sıralayalım:

İHH, TÜGVA, TÜRGEV, Ensar Vakfı, Beşir Derneği, Anadolu Federasyonu, Önder İmam Hatipliler Derneği, KADEM, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, Cansuyu Derneği, İnsan Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Deniz Feneri, İsmailağa Derneği, Sadakataşı Derneği, Yeryüzü Doktorları, Birlik Vakfı, Safa Vakfı.

Devlete epeydir eş koşulan kuruluşlar, işte bunlar ve benzerleri.

HİKMET ALTINKAYNAK



Yazın evrenimizin değerli isimlerinden, yazarımız Hikmet Altınkaynak’ı yitirdik. Ne yazık ki “şiir” bölümünü yazdığı ve Cumhuriyet Kitapları’ndan yayımlanacak “100. Yılda Cumhuriyet’in Yazını” kitabını göremeden yaşama gözlerini yumdu. Kendisinden geriye iyi insanlık bıraktı. Işıklar içinde uyusun.