Vatan nasıl sevilir?

14 Mart 2021 Pazar

Bu soruları sizlere ilk kez 27 Temmuz 2014 tarihinde sormuştum, bakalım neler değişti? Bu arada izninizle birkaç soru daha ekledim. Şimdi sorularımızı sıralayalım:

Hiç Güneydoğu ya da Doğu’ya giden bir tura katıldınız mı?

Anadolu’nun en önemli uygarlığı Bin Tanrılı Hititlere dair kaç heykel gördünüz ve kaç kent gezdiniz?

Hasankeyf’i biliyor musunuz? Gittiniz mi? Orada yapılacak barajın neleri sualtında bırakacağını biliyor musunuz? Bununla ilgili herhangi bir yere imza attınız mı? Herhangi bir protesto eylemine katıldınız mı?

Selçuk-Efes’e gittiniz mi? Kentin muhteşem genelevine hayretle baktınız mı? İlk tuvaletleri gördünüz mü?

Bodrum Kalesi’nde ve Sualtı Müzesi’nde hayallere daldınız mı?

Konya’daki Mevlana şenliklerine gittiniz mi?

Kayseri’deki Selçuklu medreselerine, camilerine hayran oldunuz mu?

Çingene kızını görmeyen kaldı mı?

Uluslararası bir çabayla kurtarılan Zeugma kenti mozaiklerinin sergilendiği Antep’teki muhteşem müzeyi gördünüz mü?

Peygamberler kenti Urfa’da Balıklıgöl’e yem attınız mı?

Zılgıt çeken kadınların bu işi nasıl başardıklarını düşünüp hiç zılgıt çekmeye çalıştınız mı?

Antakya’da üç dinin bir arada yaşamasına tanıklık ettiniz mi?

Maveraünnehir nereye denir?

Bir sabah vakti Karadeniz yaylalarında uyanıp o günü size bağışlayan hayata teşekkür ettiniz mi?

Antalya Müzesi’ne gidip yorgun Herkül’le bir fotoğraf çektirdiniz mi?

Mimarların mimarı Koca Sinan’ın kaç eserini gördünüz?

Sevdiğiniz ve etkilendiğiniz beş romancının adları nelerdir?

Klasik Türk müziğinde nam salmış, beş şarkıyı söyler misiniz?

Beş halk ozanı sayabilir misiniz?

Türk sinemasından en sevdiğiniz beş filmi sayabilir misiniz?

Karadeniz’de Sümela Manastırı’nda duvarları süsleyen belki de ilk zenci İsa’yı gördünüz mü?

Anadolu uygarlıklarından Likya uygarlığının toprak yollarında yürüdünüz mü?

Türkiye denizlerinde kaç cins balık yaşar?

Türkiye topraklarında kaç bin endemik bitki yaşar?

Türkiye topraklarında kaç çeşit endemik canlı türü yaşar?

Lüferin soyunun tükenmemesi için elinize bir mezura alıp balıkçılarda sarıkanat boylarını ölçtünüz mü?

Hiçbir hayvan barınağına gidip gönüllü çalıştınız mı?

Türkiye’nin yeraltı zenginlikleri nelerdir?

Termik santral nedir? Zararları nelerdir? Biliyor musunuz? Hiçbir termik santral yapımını protesto eden bir eyleme katıldınız mı?

Türkiye’nin altının silme altın madeni olduğunu biliyor musunuz?

Hiç inatla bölgenizdeki bir eski binanın resimlerini çekip binanın yaşatılması için gerekli yerlere başvurdunuz mu?

Anadolu Medeniyetleri Müzesi kimin emriyle kurulmuştur? Hiç gittiniz mi?

Osmanlı’dan beri sürgün yeri olan Sinop Cezaevi’nde kaç muhalif yazar yatmış biliyor musunuz?

Adana neden Yılmaz Güney’lerin, Yaşar Kemal’lerin, Orhan Kemal’lerin yurdudur hiç düşündünüz mü?

En son hangi protesto eylemine katıldınız?

Göbeklitepe nerededir ve arkeoloji tarihini nasıl değiştirmiştir?

Frigya uygarlığı ve Frigya Vadisi ülkemizin hangi yöresindedir?

Sinan’ın en güzel eserlerinden Rüstem Paşa Camii nerededir? Gördünüz mü?

Ani Harabeleri’nin hikâyesi nedir? Hiç gittiniz mi?

Van Gölü canavarını görmek için saatlerce gölün sularını baktınız mı?

İncilkefalinin özelliği nedir? Hangi ilimiz incilkefalleriyle ünlüdür?

İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde lahitten kaçan kadınları gördünüz mü?

Haydi kalem kâğıdı alıp başlayın. Ama lütfen internete başvurmayın.

Ve şu şarkıyı unutun: “Orda bir köy var uzakta, /gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür.”