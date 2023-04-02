Beyin ile baltanın bitmeyen savaşı

02 Nisan 2023 Pazar

Lev Davidovich Bronstein, sıcak savaş gecelerinden birinde, yanından ayırmadığı not defterine şöyle yazmıştı: “İnsan birey, bundan böyle duygularını denetlemek, içgüdülerini irdelemek, saydam kılmak ve vicdanın doruklarına çıkarmak amacını güdecektir. İrade iplerini kişiliğinin en karanlık köşelerine kadar gererek kendini aşacak ve üst düzeye yükselecektir. İnsanın yeniden yapılanması onu daha bilge ve ince kılacak; gövdesi daha ahenkli, hareketleri uyumlu ve sesi daha müzikal olacaktır. Yaşamın kıvrımları, bu insanla olağanüstü bir hareketlilik kazanacaktır. Orta çapta insan bir Aristoteles, bir Goethe, bir Marx’ın zihinsel doruklarına varırken bu doruklar üstünde yeni tepeler oluşacaktır...”

Bu satırları yazarken ayık mıydı, sarhoş muydu bilinmez. Ama Lev Davidovich Bronstein, şimdi okunduğunda anlamsız gelen “yeni insan”a ilişkin coşkun hayallerini ifade ettiği yıllarda TROÇKİ adıyla tanınıyordu.

Nitekim boş hayaller kurduğunu, sığındığı Meksika’da bizzat dava arkadaşı Stalin’in gönderdiği celladı, bir buz baltasını kafasına saplayınca anladı.

Tahta saplı balta kafatasını deldikten 25 saat sonra öldüğüne göre, anlayacak zamanı olmuştur, diye düşünüyorum.

İYİLİĞİN DORUĞU VAR, KÖTÜLÜĞÜN DİBİ YOK

Ütopik idealist Troçki’nin belki de kavrayamadığı yerküresel gerçek “pro” ile “post”un, yani öncü ile artçının; tıpkı insan uygarlıklarından birisi uzaya giderken ötekinin elde mızrak, apışta yaprak dolaşması gibi aynı zaman diliminde kucak kucağa yaşamasıdır. Dünyadaki yaşam tek vitesli bir devinim, insanlığın tamamı da tümsel gelişim içinde değildir.

Devrimle karşıdevrim, bilginlikle cehalet, yoksulluk ve zenginlik, hatta iyilik ve kötülüğün iç içe girdiği zaman/mekân ortaklığında; insan öğesi ancak zıtlar arasındaki dengeyi değiştirebilir. Bazen kötülük galebe çalar, bazen iyilik.

Türkiye’de 21 yıldır cehaletten beslenen hırsızlık, hırsızlıktan beslenen yozluk, yozluktan beslenen kötülük galebe çalıyor. Ve dostlarıma sık sık tekrarladığım gibi: iyiliğin bir doruğu vardır, ama kötülüğün dibi yok...

14 Mayıs’ta işte böyle dibi olmayan bir kötülüğe karşı, ülkemizde doruğa henüz çok uzak bir iyilik kazansın diye oylarımızla savaşacağız.

BARIŞMAK İÇİN SAVAŞMAK

Dünyada ona buna ağır silahlarla saldırmak için başlatılan askeri harekât ve işgallere, nedense “barış operasyonu” demek pek moda... Dolayısıyla Türkiye’yi sığınmacı işgaline açmaktan tüm varlıklarını talan ve hukuk devletini yok etmeye; düşmanın yapmayacağını yapanlardan kurtulmak için son şansımız bu seçimler, silah değil oy sandıklarıyla başlayıp bitse de “barış için savaş” tanımını fazlasıyla hak ediyor.

Kötülüğün iktidarında, bölünmekle kalmadık. Siyasal bölünmede arkadaşlarımızla ayrıştık, ailemizle küsüştük, dostların üstünü çizdik, yurttaşlar ve yandaşlar olarak birbirimize düşman olduk.

Ülkemiz yangın yeri, bizler kan revan içindeyiz.

Hizbullah’ın kurduğu partinin, çocuklarımızın beynini, ihalelerin kaymağını yiyen tarikat ve cemaat şirketlerinin; özenle eğitilip bankamatik memurluğuna bağlanmış cahillerin ortak olduğu bu iktidarı ilk kez ezici çoğunlukla yenecek güçteyiz. Ama dibi olmayan kötülüğün, daha önce pek çok seçimde yaptığı gibi hile, hurda, hatta şiddet kullanarak kurtlar sofrasını savunacağı da çok açık.

AKLIMIZLA ALAY EDEN DIŞİŞLERİ

Hilelerden biri, belki de en önemlisinin yurtdışı oylarla yapılması olası. Çünkü yurtdışında bırakın seçmen sayısını, kaç TC yurttaşının konsolosluklara kayıtlı olduğu bile muamma!

Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde, yurtdışında 6.5 milyon Türk yaşadığı ifade ediliyor. Ama kaç Türkün konsolosluklara kayıtlı olduğu, hiçbir resmi kaynakta yer almıyor!

YSK, sandık kurulacak yurtdışı temsilcilik (konsolosluk) sayısını 15 yeni ülke ekleyerek 156 olarak açıkladı. Dışişleri Bakanlığı’nın 2019 verilerine göre: Tanzanya’da 3 bin 500, Afganistan’da 850, Belarus’ta 600, Brezilya’da 800, Estonya’da 600, Fas’ta 2 bin, Karadağ’da 2 bin, Güney Kore’de 1000, Libya’da 700, Litvanya’da 800, Malezya’da 600, Nijerya’da 350, Pakistan’da 2 bin 500, Portekiz’de 600 Türk yaşıyormuş...

Devlet ciddiyetinden geçtik, aklımızla alay ediyorlar!

On beş ülkenin 15’inde de nüfusun küsuratsız olması, sıfırla bitmesi mümkün müdür?

YURTDIŞI OYLARA DİKKAT!

Diyelim ki bu ülkelerdeki oy potansiyeli düşük ve Dışişleri, artık alıştığımız ciddiyetsizlikle nüfus sayılarını yuvarladı.

Vurun bu “yuvarlamayı” milyonlarca Türkün yaşadığı Almanya, ABD, İngiltere, Fransa vb. gibi ülkelere; seçim sonuçlarını değiştirecek büyüklükte bir hile yapılmayacağını kim söyleyebilir?

2018’de yurtdışında 1 milyon 525 bin 279 oy kullanıldı.

2023’te bu sayının ikiye katlanması söz konusu.

Kötülüğü yenmek için önce hile yumaklarını çözmek gerekiyor.