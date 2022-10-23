Sansür yasasına yanıtımızdır!
18 Ağustos 1982
Yargıç, çehresini gösterdi. Kasıtlı, mahkûm etmeye kararlı. Dikerdem’in (Y.N. Büyükelçi Mahmut Dikerdem) dramatik sorgulamasında bu anlaşıldı. Böylece, artık yakın bir tahliye umudu (siyasal davanın sürprizleri dışında) ortadan kalkmış oldu. Kısaca 5.5 aydır buradayız. Hiç değilse bir o kadar daha tutukluluğu göze almak, kötümserlik sayılmaz. Ancak, içimde bir yılgınlık ve hatta üzüntüden eser yok. Nâzım Hikmet’i yeniden yargılamaya kalkışan (Nâzım Hikmet’i anma geceleri vb.) bir zihniyete karşı, insanlık ve yurttaşlık haysiyetimizi savunurken, çok daha uzun süreler hapiste kalmayı göze almaktan daha doğal bir şey olamaz.
4 Kasım 1982
Birkaç saat sonra düzmece mahkemenin önüne çıkıyoruz... Faşistlerle, cehalet, gerilikle, kabalık ve bayağılıkla uygarlık kıyasıya savaşıyor... Bizim buradan çıkışımız da bu savaşın bir aşaması olacak, kimsenin müzahereti ya da atıfetiyle olmayacak.
Bu kış, sağlığımı korumam için, bu mezar gibi hapishanede ve güneş almayan kuytu yatakta, çok özen göstermem gerekecek. En önemli sorun bu. Bir de zaman uzadıkça, yavrumla duygusal bağlantımızın zedelenmeden sürmesindeki güçlük. Yüz yüze görüşebilmek konusunda belki yeniden savaşa girmek gerekecek.
18 Kasım 1982
Duruşma, beklenmedik, alçakça bir biçimde 16 Aralık’a ertelendi. Yani 28 gün daha gün sayacağız.
Barışım dün anneannesine giderken, “Baba belki öteki eve gitmiştir, oraya gidelim” demiş annesine. Bu çocuğun sevgisini yüreğimde bir mücevher gibi taşıyorum.
Şu son duruşmadan sonra kınadığım kötümserlik gibi, bendeki iyimserliğin de ne yazık ki iflah olmaz bir hastalık olduğunu anladım.
2 Aralık 1982
Karşıma düşen yatakta tahminen 50 yaşlarında Kürt bir kaçakçı yatıyor. Zayıf, avurtları çökük, açık renkli bir adam; köylü. Bir ara on üç yaşında hapse düştüğünü, kaçtığını, dört yıl kadar dağlarda kaçak gezdiğini söylemişti. Bugün, dağlarda ne yaptın diye sordum. Ne olacak, dedi, herkes benden korkuyordu, ben de çalılardan... Bir kuş uçsa, ondan korkuyordum... Akıllı bir adam belli ki. (Oysa dıştan sıradan biri o da.) Biraz daha konuştuk. Bizim millet korkaktır dedi. Şimdi yürüyüşe kalkarlar, hiç bir şey olmaz, ama korkudan bir şey yapmıyorlar. Menderes’i de böyle astılar... Ve sonra, siyasal bakımdan çok ilginç şeyler anlattı, Amerika’ya verdi veriştirdi. Harbimiz bile onların izin verdiği kadar dedi. “Kıbrıs Harekâtı”nı değerlendirdi bu açıdan.
17 Aralık 1982
Bahardan kalma bir gün gibi, şu ışıklarla dolu aralık gününde, uykusuz bir gecenin kafa uyuşukluğuyla Başkan Babamızın Sonbaharı’nı okurken, içimin kabarışlarını önleyemiyorum... Böyle bir nesir yazabilmek, ne kadar da büyük, yüceltici bir duygu olmalı... Her şeye, bütün pisliklere rağmen hayatın sonsuz büyüklüğünü yazabilmek... Böyle kitaplar, büyük bir şair olabilme özlemini nasıl da büyütüyor içimde*...
VIZ GELİR TIRIS GİDERSİNİZ!
Okuduğunuz satırlar, bir dünya değeri olan ozanımız Ataol Behramoğlu’nun, Maltepe ve Sağmalcılar cezaevlerinde yazdığı Cezaevi Güncesi* “hapisanede bir sabah türküsü” günlüğünden alıntıdır.
Ne mutlu bize ki Cumhuriyet çınarının Ataol Behramoğlu gibi sağlam dalları var, o dallardan güç alıyor ufukta bir gün mutlaka atacak olan şafağı vaat eden satırlarımız...
Ne mutlu bana ki Ataol Behramoğlu’nun “düşündaşı”yım.
Vız gelir, tırıs gider bize yalanlara yalan demek özgürlüğünü elimizden alan sansür yasanız!
Ne zulümler, ne zalimler gördük biz.
Hepsini geride bıraktık, hâlâ aynı ışığı ileri taşıyoruz, buradayız!
Yatarız, çıkarız, yine yazarız ve ölsek bile, despotlardan çok daha uzun ömürlüdür bıraktığımız izler, adlarımız.
*Tekin Yayınevi, 2022.
CEZAEVİNDE ÖLEN DOST
Cezaevinde ölen dost
Yarana merhem olabilsem
Sessizce, usulca solan dost
Derdine çare bulabilsem
Alçakların kudurduğu dönem bu
Kötünün, hainin azdığı dem bu
Halkın ağzına vurulan gem bu
Parçalasam kırabilsem
Kahpeyi de kötü devran kahpeyi
Sardın başa işkenceyi sehpayı
Kardeş ölmüş bize düşen ah payı
N’olurdu yerine ben ölebilsem
Ataol Behramoğlu
Suçlusunuz/Şiirler, Tekin Yayınevi 2022
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Video Haberler
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- Koca duyurdu: Binali Yıldırım ameliyat oldu
- Rozetini Meral Akşener taktı
- Eski paylaşımlarını unuttu, Fakıbaba'ya ateş püskürdü
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan’a olay yanıt
- İYİ Parti'ye katıldı, Metiner'den ilk tepki
- Hava sıcaklıkları düşüyor, kar yağışı geliyor...
- 'O fabrikayı kamuya alacağız'
- Çözümü yanıtları gizlemekte buldu!
- İstanbullular dikkat! O cadde trafiğe kapatıldı
- Karın ağrısıyla gitti, hamile olduğu ortaya çıktı