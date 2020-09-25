25 Eylül 2020 Cuma

Haberin son cümlesi...

“Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor”.

Olay...

18 yaşındaki bir gencin intiharı.

Eldeki tek belge...

Kendisini falezlerden aşağıya atmadan önce bıraktığı uzun bir mektup.

Mektupta içki ya da uyuşturucu içmedim, diyor Furkan.

Depresyonda da değilim, diyor.

Haftalarca, aylarca düşündüm bunu yapmadan önce, diyor.

İş hayatı bana çok yorucu geldi, diyor.

Bir araba, bir ev ya da herhangi bir şey uğruna yıllarımı harcamak istemedim, diyor.

Her şeyi arkada bırakıp gitmek daha mantıklı, diyor.

Gökyüzünde huzur bulacağım, diyor.

Haber... “Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor” diye bitiyor.

Polis neyi soruşturacak?

Böyle bir mektup bırakıp kendisini öldüren bir gencin arkasından neyi soruşturur polis?

Muhtemelen önce aile ilişkilerini.

Sonra psikolojik durumunu.

Madde bağımlılığı olup olmadığını.

İş ilişkilerini.

Arkadaş ilişkilerini.

Âşık mıydı diye soruşturur, ret mi edildi, aldatıldı mı?

Geçmişini soruşturur Furkan’ın, etrafındaki insanları.

Gerçekten intihar mı yoksa cinayet şüphesi var mı, onu soruşturur.

Mektubu o mu yazdı yoksa bir başkası mı?

Tanık var mı, yok mu, onu soruşturur.

Nihayetinde bulduğu net ya da flu bilgilerle de kapatır dosyayı.

18 yaşında kendisini falezlerden atarak öldüren ve geride bıraktığı bir mektupla aslında herkese çok derin bir hayat dersi veren Furkan’ın hikâyesi birkaç gün oyalar medyayı, sonra o da diğerleri gibi unutulur gider.

Soruşturma biter ama sorulması gereken asıl sorular hiç sorulmaz.

Değerler soruşturulmaz.

Ahlak soruşturulmaz.

Sistem soruşturulmaz.

O mektupta geçen “Bir ev, bir araba ya da başka bir şey uğruna” cümlesi aslen ne anlama gelir, kimse için bu bir mesele olmaz.

Kullanışsız gerçeklik

Çünkü bir intiharın izinden gitmek ve o intiharın asıl nedeniyle yüzleşmek kullanışlı bir gerçeklik değildir.

O yüzden halihazırda yapılan soruşturma herkes için yeterlidir.

Her gün bir ev, bir araba ya da başka bir şey uğruna etik değerleri ya da kişisel istekleri hiç sorgulamadan işe gidip gelen polis...

Her gün bir ev, bir araba ya da başka bir şey uğruna etik değerleri ya da kişisel istekleri hiç sorgulamadan işe gidip gelen savcı...

Her gün bir ev, bir araba ya da başka bir şey uğruna etik değerleri ya da kişisel istekleri hiç sorgulamadan işe gidip gelen hâkim...

Her gün bir araba, bir ev ya da başka bir şey uğruna etik değerleri ya da kişisel istekleri hiç sorgulamadan işe gidip gelen doktor...

Her gün bir araba, bir ev ya da başka bir şey uğruna etik değerleri ya da kişisel istekleri hiç sorgulamadan işe gidip gelen aile...

Her gün bir araba, bir ev ya da başka bir şey uğruna etik değerleri ya da kişisel istekleri hiç sorgulamadan işe gidip gelen gazeteci...

Her gün bir araba, bir ev ya da başka bir şey uğruna etik değerleri ya da kişisel istekleri hiç sorgulamadan işe gidip gelen okur...

Hep birlikte toprağa gömerler bir gencin daha cesedini.

***

Ne zaman ki soruşturma bu kullanışsız ama elzem gerçeklikten başlayacak...

Anca ondan sonra yoksul gençler gözlerini hayata ölümcül bir umutsuzluk kuyusundan açmayacak.