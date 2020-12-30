Yeni başlayanlar için anne olmaktan daha önemli şeyler

30 Aralık 2020 Çarşamba

Önce aklı başında insan olun.

Aklı başında bir insan, anne ya da baba olup olmayacağına kendisi karar verir.

Anne ya da baba olursa;

Çocuğuna ya da çocuklarına nasıl bakacağına da... çocuğuna bakarken çalışıp çalışmamaya, yardım alıp almamaya, kimden nasıl yardım alacağına da kendisi karar verir.

Çocuk bakımıyla ve eğitimiyle ilgili bir hata yaparsa o hatayı kendisi fark eder.

Fark ettiğinde hatasını nasıl telafi edeceğini araştırmayı akıl eder.

Araştırarak, profesyonel yardımlar alarak öğrendiklerini uygulamayı becerir.

Yine beceremezse... özür dilemeyi becerir.

Vicdanlı, adil ve özgür insan

Vicdanlı olun.

Vicdanlı insanlar başkalarıyla empati kurar, başkalarının sorunlarıyla da ilgilenirler.

Başkalarının sorunlarını da çözme konusunda sorumluluk hissederler.

O yüzden kendi çocuklarına davranırken gösterdikleri özeni başkalarının çocuklarına da gösterirler.

Kendi çocukları yoksa bile başka çocuklara özen gösterir, onları korur, kollar ve yeri gelirse sorunlarını çözmek için çabalarlar.

Hayatları boyunca vicdanlı insanlara rastlayan tüm çocuklar şanslı olurlar.

Adil olun.

Adil olmayan bir anne ya da babanın çocuğuna vereceği zararı hiçbir şey telafi edemez.

Adil olan insan sadece kendi çocuğu için değil, her çocuk için “fırsat eşitliği” talep eder.

Kendi çocuğu yoksa bile hiç tanımadığı çocuklar için fırsat eşitliği ister.

Adil bir öğretmen olur, adil bir işveren olur, adil bir polis olur, adil bir işçi olur, adil bir komşu olur, adil bir arkadaş olur.

Adil öğretmenlerle, işverenlerle, polislerle, işçilerle, komşularla, arkadaşlarla donatılmış bir dünyada tüm çocuklar mutlu olur.

Özgür olun.

Özgürlük kendi hayatına sahip çıkma sorumluluğudur.

Kendi hayatına sahip çıkamayan, bu sorumluluğu alamayan insan asla iyi bir anne veya baba olamaz.

Annesi ya da babası özgür olmayan çocuk kendi hayatında da özgürlüğün önemini kavrayamaz.

Baskıcı iktidarların karşısında güçlü duramaz.

Haklarını savunamaz. Korkularından kurtulamaz. İdeallerini gerçekleştiremez.

Başka bir dünya düşleyemez.

Tüm bunları olduktan sonra, aile ister kurun ister kurmayın.

Kurduğunuz o aileyi, kurduğunuz gibi dağıtabileceğinizi de bilin.

Başka aileler kurabileceğinizi ya da bir daha hiç aile kurmayabileceğinizi...

Ne isterseniz onu yapabileceğinizi bilin.

Bunun bir suçluluk vesilesi olmaması gerektiğini de bilin.

Yalnız annelerin ve yalnız babaların da çocuklarına çok ama çok iyi bakabileceğini bilin.

Yobazların iktidarı

Yıl 2021 olmuşken...

Cumhuriyetin kurulmasının ve kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesinin üzerinden neredeyse yüzyıl geçmişken...

Yobaz bir iktidarın ele geçirdiği devletin kendi diliyle kadınlar hakkında topluma korkunç öğütler verdiği bu ülkede...

Çocuklar;

Kavga içindeki evlere, başlarına ne gelirse gelsin ısrarla ayrılmayan ebeveynin eline, ölümüne hep birlikte yaşayan bir aileye terk edilirse...

Kadim bir mutsuzluğa hapsedilmiş o çocukların yetiştirildiği iklimde...

Kimse “Güzel günler göreceğiz” diye seslenemez artık gelecek nesillerine.