Miyase İlknur
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Gidenlerin ardından

18 Aralık 2021 Cumartesi

Gidiyorlar birer birer. Giderken de Hayaloğlu’nun şu dizelerini mırıldanıyorlar:

“İşte gidiyorum, 

Kalmadı söyleyecek son bi sözüm..

Dediğiniz gibi olsun be!

Dediğiniz gibi olsun gözüm!.

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