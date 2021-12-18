Miyase İlknur
Gidenlerin ardından
Gidiyorlar birer birer. Giderken de Hayaloğlu’nun şu dizelerini mırıldanıyorlar:
“İşte gidiyorum,
Kalmadı söyleyecek son bi sözüm..
Dediğiniz gibi olsun be!
Dediğiniz gibi olsun gözüm!.”
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