06 Ocak 2024 Cumartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la özdeşleşen ve daha çok seçim arifesinde kullandığı “Kimler kimlerle beraber” sözünü yine sıkça duyacağız anlaşılan.

Tabii Erdoğan, bu sözle milliyetçi-muhafazakâr tabanı konsolide ederken öte yandan Cumhur İttifakı içinde kimlerin kimlerle beraber olduğunu da bir güzel perdeliyor.

Eh “Baskın basanındır” demişler.

Seçim sathı mailine girdiğimizi anlamak için Reis’in kutuplaştırıcı diline bakmak yeterli. Ancak bu kutuplaşmayı sağlamak için bazı argümanlara ihtiyaç var. Bu argümanları kullanabilmek için de bazı operasyonel eylemlerin gerçekleşmesi şart.

AKP’yi iktidarda tutmaya yeminli iç ve dış güç odakları her seçim öncesinde eylem ve söylemleri ile Cumhur İttifakı’nın işine yarayacak malzemeyi vermekte pek cömertler.

Partilerin seçim kampanyaları başlamadan ilk gong sesi her defasında Kandil’den gelir. Ya kent merkezlerinde bombalı saldırı ya da güvenlik güçlerimize yönelik kanlı bir eyleme imza atarak seçim sathı mailine girildiğini haber verir. Bu gelenek yerel seçim öncesinde de bozulmadı. Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında faaliyet gösteren üs bölgesine saldıran terör örgütü PKK 12 askerimizi şehit etti.

Kış aylarında genelde eylem yapmayan ve eylem için baharı bekleyen terör örgütü PKK’nin bu kez konsept değişikliğine gitmesinin başlıca nedeninin yaklaşan yerel seçimler olduğuna kuşku yok.

Bundan önceki seçimlerde de kanlı eylemler hep seçim öncesine denk getirildi.

Şimdi Kandil’den ikinci adımın ne zaman geleceğini bekliyoruz. Bu adım tahmin edileceği gibi seçimlerde CHP adaylarına destek çağrısıdır.

Burada amaç muhalefetin desteklenmesi değil AKP’nin işine yarayacak propaganda malzemesini hazır hale getirmektir.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de sanki Kandil’den destek isteyen varmış gibi sabah akşam Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yaparak Erdoğan’a çalıştıkları malum. Sadece onlar mı? FETÖ mensupları da aynı şeyi yaptı.

Bu çağrının Kılıçdaroğlu’na oy kaybettireceğini Kandil’in savaş baronları ile CIA çömezi FETÖ’cüler bilmiyor olabilir mi?

Ortadoğu’da karmaşık siyasi denklemlerin içerisinde yıllardır faaliyet gösteren başta ABD olmak üzere pek çok ülkeden destek gören Kandil yönetimi bunu elbette biliyor. Bile isteye yapıyor.

Kandil yönetimi bölgede ABD onayı olmadan bu tür eylemlere girişemez. ABD’nin çıkarları için AKP yönetimindeki bir Türkiye’den daha münasip bir müttefik olamaz.

MEZHEPÇİLİK, ÜMMETÇİLİK KARTI

AKP’ye seçim öncesi toplumu kutuplaştırmak için sadece milliyetçilik kartı yetmez. Dincilik, mezhepçilik, ümmetçilik kartına da ihtiyacı var. Ortadoğu denen bataklıkta malzeme bol nasıl olsa. Bir seçimde “Katil Sisi”, diğerinde “Zalim Eset” bir, başka seçimde Kudüs’teki Mescidi Aksa saldırısı, ötekinde Gazze katliamı bahane edilerek mitingler düzenlenir, bolca gözyaşı dökülür, tekbirler getirilir, muhalefet bir şey yapmamakla suçlanır... Malum iktidarda muhalefet var ya!

Bu sloganların, kelimei tevhit bayraklarının ve tekbir seslerinin bizim toplumumuzda çağrışımları çok da olumlu değil. Bu topraklarda nice katliamda bu sloganlar, bu tekbir sesleri duyuldu. Kelimei tevhit bayrakları birçoğumuza bizim ülkemizde de kitlesel katliamlar yapan ve askerlerimizi diri diri yakan IŞİD’i anımsatıyor ne yazık ki!

Al bir kutuplaşma malzemesi daha.

Koç Üniversitesi yurdunda oda arkadaşları tarafından Alevi ve Kürt olduğu için işkenceye maruz kaldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan öğrenci ve ona şiddet uygulayan oda arkadaşları üzerinden bir kamplaşma konusu daha gündeme oturdu.

Geçen seçimlerde LGBTİ+ kartı da hayli iş görmüştü. Soylu gidince bu defter kapandı sanmayın. Koç Üniversitesi yurdunda işkenceye maruz kalan öğrenciye hemen eşcinsellik yaftası yapıştırıldı, saldırgan Ülkücü tosuncuklar tarafından.

Kutuplardan kutup beğen ve sonra karşı grubu işaret ederek haykır:

“Görüyorsunuz değil mi kimler kimlerle beraber!”