O kadar parayı yedirmezler adama

15 Mayıs 2021 Cumartesi

Günlerdir Sedat Peker’in çektiği videolar üzerinden İçişleri Bakanı Soylu, eski bakan Mehmet Ağar’a yönelik salvolarını ve Mübariz Gurbanoğlu’nun “hamm” yapılmış limanını konuşuyoruz. Herkes Mübariz’i konuşuyor ama onun ağzı bağlı. Ağzını açacak olsa eli kolu bağlı. Çünkü sussun diye FETÖ’den daha önce yargılanıp aklandığı dava yeniden çekmeceden çıkarılıp işleme konuldu.. Suçu Pensilvanya’yı birkaç kez ziyaret etmek. Devletin bütün bürokrasisini FETÖ’ye ihale et, FETÖ de bunu iş dünyasına karşı sopa olarak kullansın, sonra işadamlarını “Pensilvanya’ya gitti” diye suçla... Ya Pensilvanya’yı suyolu yapan AKP’liler?

Son günlerin tartışılan olayı hayli karışık aslında ama basitleştirerek anlatmaya çalışalım.

Mübariz Gurbanoğlu, dev tanker filosu ile Rusya ve Azerbaycan’ın petrollerinin taşınmasında tekel konumunda. Bu tekel konumunu elde etmek için gereken yerlere gereken haraçlar verilmiş aslında ama insanoğlu bu, daha fazlasını istiyor işte. İşin bir ayağında Aliyev, bir yanında SOCAR şirketi, diğer yanında Bilal Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, amcası Mustafa Erdoğan’ın şirketi BMZ denizcilik var. Mübariz Gurbanoğlu’nun tanker dışında liman ve turizm yatırımları da var. Gurbanoğlu, Erdoğan ailesine ait BMZ şirketine gemiler satıyor, sonra da sattığı gemileri dönüp fahiş fiyatla kiralıyor. Gemiler için Letonya Bankası’ndan kullanılan kredileri de bir güzel ödüyor. Gemiler BMZ şirketine aslında beleşe geliyor. Sonra aniden iyi saatte olsunlar SOCAR şirketi Gurbanoğlu’nun petrol taşıma sözleşmesini feshediyor. Demek ki başka gemi sahipleri, “Yahu niye o tek başına taşıyor, bizim de gemilerimiz var, biz taşır paraları da kırışırız” demiş herhalde.

Bir şaşırtıcı gelişme de 2017 yılında BMZ’nin gemilerini SOCAR’ın aniden satın alması. Şirketin kayıtlarında kredi kullanılmadığı görülüyor. Demek ki peşin parayla almışlar.

SOCAR KİM?

Petkim’i özelleştirmeden alan şirket. SOCAR’ın Türkiye’de doğalgaz ticaretini yöneten SOCAR Gaz AŞ’nin yüzde 7 ortağı BMZ şirketinin de ortağı olan enişte Ziya İlgen’e ait. İlgen, 2013’te bu yüzde 6 hisseyi Kalyon ailesinin Ayyıldız Holding’ine satıyor. Hisse devrinden on gün sonra adını Zirve Holding olarak değiştiren Ayyıldız Holding, üç ay sonra Sabah-Atv’yi alıyor. Sabah alınırken Mübariz Gurbanoğlu’nun da ortak olunması isteniyor ama o nazlanıyor.

HEM ALICI HEM SATICI

Gurbanoğlu’na ait Yalıkavak’taki limanın satışı da enteresan. Satıcı Sözleşmenin alıcı tarafı Palmarina Holding Ltd’dir. Palmarina Holding Ltd’yi temsil eden de Anar Alizade. Sözleşmenin alıcı tarafının altında Anar Alizade’nin bir imzası daha bulunmaktadır. Diğer imza da RSR Holding Pte. Ltd’yi temsilen attığı imzadır. Yani alıcı tarafın imzaları Palmarina Holding Ltd. ve RSR Holding Ltd’ye aittir. Bu her iki şirketin adına da temsilci olarak Anar Alizade imza atmıştır. Çünkü Anar Alizade, RSR Holding Pte. Ltd’nin de sahibidir. RSR Holding Pte. Ltd. de Palmali Otelcilik Tur. ve Acent. Ltd. Şti’nin yüzde 50 hissesinin sahibidir. Yani RSR Holding Pte. Ltd. aynı zamanda satıcıdır. Ama nedense RSR Holding Pte. Ltd’yi temsilen Anar Alizade alıcı taraf olarak imza atmıştır. Aslında Anar Alizade hem alıcıdır hem satıcıdır. Ancak kendini alıcı tarafında göstermiştir.

Anar Alizade ve Mübariz Gurbanoğlu’nun ikisi de Palmali Otelcilik Tur. ve Acent. Ltd’nin yüzde 50-yüzde 50 ortakları olarak satıcı tarafında bulunmaktalar. Anar Alizade de Mübariz Gurbanoğlu da aslında eşit yükümlülükleri olması gereken satıcılar olması gerekirken Anar Alizade, şirketin alıcı tarafında gösterilmiş, alıcının hiçbir yükümlülüğünü üstlenmemiş görünüyor. Sözleşmenin satış vaadini düzenleyen maddesinde Mübariz Gurbanoğlu’nun yükümlülükleri yazılmış, ama gayrimenkulleri satın alanların, bu sözleşmede alıcı tarafı temsil edenlerin herhangi bir yükümlülüğünden ise tek satır söz edilmemiş.

Yat Limanı’ndaki gerek Gurbanoğlu’nun hisseleri gerekse daha önce yüzde 10 olan ama sermaye artırımına katılmadığı için hissesi yüzde 1’e düşen Mustafa Ergen’in hisselerinin yüzde 10 olarak hesaplanması, fiyat değerlendirmesi alınan Elit şirketinin alıcı şirketle çalışması ve satış işlemini gerçekleştiren Mübariz Gurbanoğlu’nun şirket yöneticilerinin satıştan sonra aniden peşi peşine istifaları gibi pek çok tartışmalı konu var.

MEHMET AĞAR İŞİN NERESİNDE?

Ağar, Peker’in suçlamaları karşısında önce Saygı Öztürk’e “Ben burada profesyonel yöneticiyim ve ben olmazsam buraya mafya çökerdi” açıklamasında bulundu. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor.

Mehmet Ağar’ın vali, Emniyet müdürlüğü ve bakanlık dışında bir ticari işletmeyi yönetecek bir iş deneyimi yok. Neden turizm işletmeciliği konusunda deneyimli bir profesyonel yönetici değil de Mehmet Ağar’ın tercih edildiği sorusu bir çengel gibi asılı kalıyor zihinlerde.

Hadi diyelim ki iş ehliyeti olmayan birini yönetime getirmekte sakınca görmedi şirket. Peki, Ağar tesisin önünde neden Alaattin Çakıcı ve Korkut Eken gibi karanlık isimlerle poz verme gereği duydu?

Kime mesaj veriyor, bu resimle?..

Gel de çık işin içinden...