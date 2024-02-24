Afyon Belediyesi’nin şahane işleri!

24 Şubat 2024 Cumartesi

Başlığa bakıp yanılmayın. İroni yapıyorum.

Çünkü Sayıştay’ın Afyon Belediyesi raporunda çok ilginç durumlar var.

Kanuna göre 2022 yılı bütçesine konulan ödeneklerin, yüzde 10’unu aşan doğrudan alımlarda Kamu İhale Kurulu’nun uygunluk görüşü alınması gerekir.

Afyon Belediyesi’ne tahsis edilen ödenek: 263 milyon TL. Yüzde 10’unu alırsak 26.3 milyon TL.

Ancak belediye toplam 40 milyon TL doğrudan alım yapmış. Tabii bunu kafasına göre yapamaz; Kamu İhale Kurumu’ndan izin alması lazım. Almış mı. Hayır.

Sadece bunlar için izin almazlık yapmamış. Mesela atlı spor kompleksi ve sosyal tesis yapım işi yaptırılmış. İşi yapan kişi aynı zamanda tesisi 20 yıl süre ile işletecek ve belediyeye kira verecek.

Sözleşme yapılıyor ve sözleşmede deniyor ki şartlardan birinin ihlal edilmesi durumunda sözleşme feshedilir. Keşke biri ihlal edilse...

Spor alanlarına yapılacak yapılar yönetmelikte belirlenmiş. Bu alanlarda yapılacak ticari ünitelerin, seyirci ve sporcuların ihtiyaçlarına yönelik olması gerektiği açıkça ifade edilmiş. Emlak ve istimlak müdürlüğü denetçileri tesisi denetlemeye gidince şok olmuş...

Sözleşmeye göre 486 metrekare teraslı restoran yerine; 1800 metrekare kapalı ve yaklaşık 4 bin metrekare de açık alan olmak üzere toplamda 5 bin 800 metrekare kongre ve balo salonu inşa edilmiş.

Kapalı manej (atların eğitildiği alan) için öngörülen 1500 metrekare yerine 931 metrekare, teraslı kafeterya için ise 534 metrekare yerine 463 metrekare açık manej yapıldığı görülmüş. 2 bin 100 metrekare yerine de 933 metrekare at gezinti alanı inşa edilmiş. Bu kırpma küçültme operasyonu yetmemiş, müştemilatın da 1519 metrekare yerine 135 metrekare inşa edildiği belirlenmiş. Ne sözleşmeye uygun ne de ihaleye uygun yani...

Dahası kongre ve balo salonunun çalışma ruhsatının bile olmadığı ortaya çıkmış. Haliyle “yıkın burayı” demişler ve 60 gün de süre vermişler.

AYNI İSİM: MURAT AĞCABAĞ

Devam edelim...

Afyon’da otopark için ihale yapmışlar. Otoparkı yapan aynı zamanda 25 yıl süreyle işletecek ve belediyeye de kira verecek. Kamu idaresine ait yaklaşık 10 bin metrekare yüzölçümlü taşınmazın 1664 metrekarelik kısmına zemin kat açık otopark ile bodrum kat kapalı otopark yapılmak istenmiş. 25 yıl işletilmek üzere açık teklif usulü ile kiralama yapılmış. Otoparkın şartname ekinde yer alan projeye uygun olacağı ve bunun dışında herhangi bir kullanıma ve imalata izin verilmeyeceği açık açık belirtilmiş.

Peki, ne olmuş?

Yapılan incelemede, kamu idaresine ait söz konusu taşınmazın üzerinde kapalı otopark yerine yüzme havuzu, SPA ve fitness salonu inşa edilip işletildiği belirlenmiş. Yapması gereken 1664 metrekare açık otoparkın 1356 metrekaresi yapılmış. Emlak ve istimlak müdürlüğünce tutanak tutulmuş ve 60 gün süre verilmiş. Sanırım Afyon Belediyesi’nin yapmış olduğu bu tarz kiralama usulü işlerin tamamında sıkıntı var.

Neresinden tutsanız kalıyor yani...

İhalenin konusu, teleferik ve sosyal tesislerin yapımı ve işletilmesi olmasına rağmen yapılanı Sayıştay bir türlü anlamamış. “Bu bedelin işin tamamına yönelik bir tahmin edilen bedel olarak değerlendirilmesi mümkün değildir” diye raporunda da belirtmiş.

Acaba bu ihaleyi kim aldı... HalkTV’den Hava Asal’ın haberini gördüm. 27 Nisan’da yapılan ihalede yıllık 140 bin yolcu garantisi verilmiş. Yani teleferiği ayda 11 bin 666 kişinin, günde ise en az 388 kişinin kullanması gerekiyor. İhaleyi Valter Asansör adlı firma almış. Valter Asansör adını duyunca ben bu firmayı nereden tanıyorum diye düşündüm.

PARSEL PARSEL isimli kitabımda yazmıştım. Hatta Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bu şirketin de yer aldığı “ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma” suçlaması ile suç duyurusunda bulunmuştu. Bahse konu suç duyurusu “Hayvanat Bahçesi ve Tema Park Teleferik Yapım İşi İhalesi” ile ilgili. Sözleşme bedeli önce 93 milyon TL açıklanmış, artışlara karşın 2018 sonlarına gelindiğinde iş halen tamamlanamamış. Daha sonra da sahada bırakılan inşaat malzemeleri çürümeye terk edilmiş. En başta söyleyeceğimi en sonda anlatayım.

Valter Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ağcabağ. AKP Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği, Önder İmam Hatipliler Derneği, MÜSİAD üyeliklerinin yanı sıra Ankaragücü yönetiminde de bulunuyor.

Yani düzenini kuranlar o düzeni ne kadar başarısız da olsalar kanunlara uymadan işletmeye devam ediyor.

Hep diyorum burası anayasası, kanunları olmayan bir ülke diye. O kadar çok örnek verebilirim ki sayfalar yetmez...