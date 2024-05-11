Futbolda garip bir maç daha

11 Mayıs 2024 Cumartesi

Sanal bahis dolayısıyla yasadışı bahis arttığından bu yana futbolda garip şeyler oluyor. Belki daha önce de oluyordu ancak bu durum artık gözümüze batacak kadar çok olmaya başladı.

Daha önce Tuzlaspor’un maçlarında yaşanan gariplikleri yazmıştım. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu’nun tahkikatı devam ediyor. Ben de elimdeki tüm belgeleri TFF’ye verdim.

Şimdi de CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz X sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. CHP’li vekil, AnkarasporNazilli Belediyespor arasındaki maçta olağan durumun dışında bir durum olduğunu ve maçın berabere bitmesinden sonra Zonguldak Kömürspor’un ligden düştüğünü belirtti ve TFF’yi göreve çağırdı.

Kamuoyu da bu çağrı üzerine konuya ilgi gösterdi. Gerçekten de maç istatistikleri incelendiğinde durumun hiç de normal olmadığı ortaya çıkıyor.

90 dakika boyunca çekilen şut 0

90 dakika boyunca engellenen şut 0

Hatta maçta ilginç bir durum var. Futbolculardan biri ara pas atıyor ve takım arkadaşı rakip kaleye doğru hızla ilerliyor. O sırada rakip takımın defansı gol atmaya giden oyuncuyu durduruyor.

Bir maçta olması gereken en doğal durum.

Olağan olmayan durum rakip takımın kalecisi ve defans oyuncuları gol atmak için atağa kalkan futbolcuyu saha içinde azarlamaya başlıyorlar.

Bunu göz göre göre yapmaları çok ilginç.

Gerçekten maç berabere bitiyor ve sonuç iki takıma yarıyor Zonguldak küme düşüyor.

Bu maç ile ilgili bahis oynanmış mı diye araştırmaya başladım. Kaynaklarıma sordum sosyal medyada paylaşılan ve doğru olan bir veriyi gönderdiler.

Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı için sanal bahis sitelerinde saat 03.29’da bahis açılıyor. Açılan bahis oranlarına göre beraberlik için 4.25 bahis oranı var.

Bu oran zaman geçtikçe düşmeye başlıyor. Saat 12.00’de 2.60’a düşüyor 12.55’te 1.88’e kadar düşüyor. Yani bu maçın sonucuna bahis oynamak isteyen kişiler maçın berabere biteceğini hissetmişler!

Peki, bu maça ne kadarlık bir tutar yatırılmış?

4 bahis sitesinin verilerine göre “Ev sahibi kazanır” bahsine oynanan oran toplam 661 Avro, “Misafir takım kazanır” diyerek bahis oynayanların toplam yatırdığı para 17 Avro...

Beraberlik için yatırılan para ise 30 bin 954 Avro yani 1 milyon lira.

Yani bu maça, maç başlamadan bahis oynayan kişiler maç berabere biter demiş ve beraberlik oynamışlar. Maçta da bir tane şut çekilmeden berabere bitmiş.

Emek veren, ter döken futbolculara yazık, Türk futboluna yazık.

Kumar zaten bir toplumun kanseriyken bozulan ekonomi insanları kolay yoldan para kazanmaya teşvik etti.

Genç kuşak içerisinde Onlyfans, TikTok vb. platformlarla kadınların bedenlerini kullanarak satmalarının dışında erkekler de sanal bahis tuzağına düştü.

Toplumda ahlaki çözülme yaşandığı kadar futbolda da garip şeyler oluyor. Benzer şeylerin bir anda böyle çıkması tesadüf değil.

