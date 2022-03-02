Karanlık savaş!

02 Mart 2022 Çarşamba

Rusya’nın vitesi boşa alıp Ukrayna topraklarına girişinin yedinci günündeyiz. Bir haftada bir savaşta yaşanabilecek her şeyi gördük.

- Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere sivillerin yaşadığı büyük acılar.

- İki tarafın psikolojik üstünlük sağlamak üzere giriştiği propaganda yarışı.

- Yıkılmış binalar, kanlı cesetler.

- Dünya kamuoyunun parçalı durumu.

- Küresel aktörlerin nükleer güç ve parayı da işin içine sokarak restleşmesi.

- Savaşan tarafların masaya oturması.

Gelinen noktaya ilişkin en önemli durum son şık.

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Niçin son şık?

Rusya’nın son 15 yıldaki askeri güç kullanma stratejisine bakıldığında, karşı tarafla kolay kolay masaya oturma yok. Elbette farklı bir taktik savaşı olabilir ama Rusya’nın Moskova’daki hesabı Kiev’e uymamış görünüyor.

İlk aşamada Donbas bölgesine girişi Kırım’a benzemişti. Bölgeyi topraklarına katıp orada kalacağı düşünüldü. Ancak sınıra yığdığı 200 bin asker öyle söylemiyordu. Asıl hedefin Ukrayna’nın toprakları değil, başkenti olduğu NATO’yu hedefe koymasından belliydi.

Rusya’nın böyle bir operasyona başladığında ilk molayı Kiev’de vermeyi tasarladığı anlaşılıyor. Kısa sürede gördü ki karşısında sadece Ukrayna askerleri yok!

Ne var?

NATO deyince akla gelen her şey var!

NATO, kuruluş felsefesi gereği en çok alacakaranlığı sever. Savaş ve barış planlarını ona göre yapar. Ankara’da NATO’da da görev yapmış, kurumu tanıyanların değerlendirmesi özetle şöyle:

“NATO, özellikle 2017’den sonra Ukrayna’nın bugünkü durumla karşılaşma olasılığına göre plan yaptı. 2021’in ikinci yarısından itibaren de bir savaş için gerekli her türlü altyapıyı sağladı. Şu anda Rusya, Ukrayna ile değil, hem NATO ile hem de NATO kapsamındaki ülkelerle savaşıyor. Sonuç olarak Rusya, savaşın beşinci gününde Ukrayna ile masaya oturmayı düşünmüyordu!”

Moskova, 1970’li, 80’li yıllarda uzayda “yıldız savaşları” yarışına, yeryüzünde Afganistan çukuruna girmişti. Sonuç Sovyetler Birliği’nin çökmesi oldu. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliği için, “sosyalist deneyimi” dünyaya örnek olarak sunmanın yerini kapitalizmle ne pahasına olursa olsun yarışmak almıştı.

Rusya için şimdi çok yazı kaldıracak yeni bir eşik var.

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Rusya tarafından görünüme gelince... Ankara’da Rusya siyasetini ve ekonomisini bilenlerin, yaşayanların vurguladığı noktalar şunlar:

- Ukrayna’da Rusya sınırına 50, Moskova’ya 400 kilometre uzakta ABD’nin 6 füze rampası, fiili üssü vardı. Şehirler değil onlar vuruldu.

- Rusya, Moskova’dan önce Kiev’de kuruldu. Durum bir anlamda iç savaş gibi. Rusya, Kiev’in altyapısına zarar vermemek için her şeyi yapacak.

- Kiev’de sadece Zelenski yok, Rusya’nın diyalog kurduğu siyasetçiler de var.

Sonuç olarak bütün dileğimiz bu savaşın bir an önce bitmesi. Devamında da dünyada yeni bir güvenlik dengesinin kurulması. Soğuk Savaş’tan sonraki döneme “Soğuk Barış” denmişti. Belki de en gerçekçi tanım şu:

Karanlık savaş!

Düşman kim? Cephe neresi? Hedef ne?

Hepsinin yanıtı birden fazla...