Devlet depremde ölenleri şehit sayacak mı?

28 Şubat 2023 Salı

Soru: Adıyaman’da depremde ailemi ve yakınlarımı kaybettim. Devlet yasal olarak depremde ölenleri şehit sayıp ona göre haklar verecek mi? Mert Ş.

Öncelikle depremde vefat eden yakınlarınıza rahmet, size de başsağlığı diliyorum. Depremin üzerinden 22 gün geçmesine rağmen, depremde vefat eden veya malul duruma düşenlerin sosyal güvenlik haklarına ilişkin iktidar tarafından somut herhangi bir söylem veya çalışma bulunmamakta. Geçmişte ülkemizde yaşanan depremlerde yaşanan kayıplar için özel düzenlemeler bulunuyor. Örneğin; 17/8/1999 büyük Marmara depremi ve akabinde gerçekleşen Bolu depreminde malul kalanlar ile ölenlerin hak sahiplerine 360 gün ile aylık bağlanırken 2011 yılında meydana gelen depremlerde ölenlerin hak sahipleri ile malul kalanlara 30 gün hizmet ile aylık bağlandı. Yaşanan büyük deprem felaketiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bir açıklamada, depremde ölen vatandaşların “şehit” sayılacağını ifade etti. Sosyal güvenlik sistemimizde “şehit” kabul edilenlerin hak sahiplerine verilen hakların, depremde ölenler için de uygulanması talepleri gündeme geliyor. Ayrıca, depremde birçok vatandaş engelli ve malul oldu. İktidarın depremde ölenlerin hak sahipleri ile malul olanlar için yapacağı yasal düzenlemeler merakla ve sabırla bekleniyor.

EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?

Soru:1975 doğumluyum. 1989 yılında 2 ay SSK kapsamında çalıştım. 2004 yılından beri çalışıyorum ve 6500 günüm var. EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? Mehmet P.

Sigortalılık başlangıç tarihiniz 8 Eylül 1999 öncesi olduğu için EYT kapsamındasınız. EYT düzenlemesi Meclis’e geldiği şekilde yasalaşırsa yaş koşulu aranmayacağından 6500 prim gün sayınızla emeklilik hakkını kazanırsınız.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAZMİNATI ALABİLİR MİYİM?

Soru: 1/2/2023 tarihinde SSK’den emekli oldum. 2009- 2014 arasında belediye başkanlığı yaptım. Tazminat hakkım var mı? Melih O.

2023/Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe giren 5510/Ek 21. madde gereğince 2008/Ekim öncesi veya sonrası ayrımı yapılmaksızın seçimle iş başına gelip en az iki yıl belediye başkanlığı yapanlardan; emekli aylığı bağlanan veya bağlanacak olanlara herhangi bir yaş veya prim gün sayısı aranmadan fiilen yaptıkları belediye başkanlığı türüne göre makam ve buna bağlı temsil veya görev tazminatı ödeniyor. 2009- 2014 tarihleri arasında belediye başkanlığı yaptığınızdan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaatınız halinde, yaptığınız belediye başkanlığı türüne göre yaş ve gün koşulu aranmaksızın 1/2/2023 tarihi itibarıyla tazminatlarınız ödenir.

EK GÖSTERGEM 3600’E YÜKSELTİLMEDİ

Soru: Kamu kurumunda 657 sayılı kanuna tabi olarak 1/4 +2200 ek gösterge ile görev yapmakta iken 15/04/2020 tarihinde emekliye ayrıldım. Aynı kurumda 2006/11 ve 12. aylarda şube müdürü olarak görev yaptım ve bu kadrodan aylık aldım. Sonra uzman kadrosuna atandım. Kısa süreli de olsa şube müdürlüğü yaptığımdan ek göstergemin 3600’e yükseltilmesi gerekmez mi? Bunun için ne yapmalıyım? Kutak C.

2023/Ocak ayında yürürlüğe giren 7417 sayılı kanunla 657 sayılı kanuna ekli cetvellerde değişiklik yapıldı ve (I) sayılı cetvelin (II) bendinde yer alan 1. derecedeki; bölge müdür yardımcısı, il müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, şube müdür yardımcısı kadrolarında bulunanların 2200 olan ek göstergeleri 15/1/2023 tarihi itibarıyla 3600’e yükseltildi. Yükseltme işleminde 5434 sayılı kanunun ek 73. maddesinde belirtilen 6 aylık bekleme süreleri emekli olanlarda aranmadı. Buna göre, 2006 yılında şube müdürlüğü kadrosuna atanmanız, 2 ay süreyle bu görevi yapmanız ve 2020 yılında 1/4. derece ve kademe üzerinden emekli olmanız nedeniyle ek göstergenizin 2200’den 3600’e yükseltilmesi gerekir. Bu talebinize ilişkin dilekçenizi SGK, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı’na gönderebilirsiniz.