Hangi durumlarda çalışma nedeniyle emekli aylığı kesilir? (II)

21 Mart 2025 Cuma

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik sonrası yeniden çalışmaya başlayanların, emekli aylıklarının kesilip kesilmemesinde geçen haftaki yazımda da belirttiğim üzere 3 kritere bakılmaktadır. Bunlar; sigortalılık başlangıç tarihi, emekli aylığı türü ve statüsü ile emeklilik sonrası çalışılan statü ve işyerinin kamu/özel niteliğidir.

İlk defa 2008/Ekim öncesi sigortalı olup bu tarihten sonra tarafına malullük veya yaşlılık aylığı bağlananların, emeklilik sonrası yeniden çalışmaya başlamaları halinde, haklarında uygulanacak mevzuat aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bunlar, 5510 sayılı kanunun geçici 14. maddesi gereğince sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi çalışabilmektedirler.

Malullük aylıklarında, malullük aylığı alırken yeniden emekli oldukları;

- Statüde çalışanların malullük aylıkları kesilmektedir.

- Statüden farklı statüde çalışanlar hakkında SGDP uygulandığı gibi sigortalı sayılmadıkları durumlar da bulunmaktadır. Ayrıca, 4/c kapsamında malullük aylığı alanlar 4/a kapsamında çalışırsa aylıkları kesilmekte ve haklarında tüm sigorta kolları uygulanmaktadır.

Yaşlılık aylıklarında ise bazı genel kurallar olduğu görülmektedir.

2005 yılında yürürlüğe giren 5335 sayılı kanun gereği, SGK’den yaşlılık veya emekli aylığı alanların, emeklilik sonrası kamu işyerlerinde kanunda belirtilen istisnalar dışında çalışmaları halinde aylıkları kesilmekte ve haklarında tüm sigorta kolları uygulanmaktadır.

Yine, yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik sonrası Bağ-Kur kapsamında bir iş yapanlar 1/3/2006 tarihinden sonra bu kapsamda sigortalı sayılmamakta ve emekli aylıklarını almaya devam etmektedirler. Ancak bunların istekleri halinde aylıkları kesilmekte ve haklarında tüm sigorta kolları uygulanmaktadır.

4/a, 4/b ve 4/c kapsamında yaşlılık aylığı alanların emeklilik sonrası özel sektör işyerinde 4/a yani SSK kapsamında çalışmaya başlamaları halinde ise tercihleri doğrultusunda haklarında SGDP veya tüm sigorta kolları uygulanmaktadır.

Emeklilik sonrası çalışmalar nedeniyle aylıkları kesilen ve haklarında tüm sigorta kollarına tabi prim alınan emeklilerin bu çalışmaları, farklı kurallar çerçevesinde ya emekli aylıklarının yeniden hesaplanmasında dikkate alınmakta veya müstakil hizmet olarak değerlendirilmektedir.

SGDP ödenmiş süreler ise sigortalılık süresi ve hizmet olarak sayılmamakta, bu çalışmalar karşılığı emekli aylığında herhangi bir artış olmadığı gibi toptan ödemeye de konu olmamaktadır.