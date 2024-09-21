Nilay Küçük
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Ekim ayında plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonlarından: Fethiye

21 Eylül 2024 Cumartesi

Fethiye, ekim ayında plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları arasına girdi. Kuzey yarımküre ülkeleri yaza veda etmeye hazırlanıyor. Ancak ekim ayında Kuzey yarımkürede de plaj tatili yapabilmek mümkün. İngiliz The Times gazetesi tarafından ekim ayında plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları açıklandı. Fethiye bu listede üçün sırada yer aldı.

İNGİLİZLER BEKLENİYOR

Bu haber turizm sektöründe de küçük bir heyecana neden oldu. Fethiyeli işletmeciler ekim ayında İngiliz turistlerin ilçeye gelmesini bekliyor. Halihazırda Fethiye zaten İngiliz turistler tarafından tercih edilen bir bölge. The Times'ın haberinin ardından da turizimciler 2025 yaz tatili için erken rezarvasyondan umutlu. Türkiye'de okulların eylül ayında açılması nedeniyle eylül ve ekim aylarında tatil beldeleri oldukça sakin oluyor. Yabancı turistler ile bu sakinliğin azalması hedefleniyor.

Fethiye; doğası, tarihi güzellikleri ve tertemiz plajları ile uluslararası ilgiyi hak ediyor.

The Times'a göre ekim ayında plaj tatili yapılabilecek diğer 10 tatil merkezi ise şöyle:

  • Exmouth, Avustralya
  • Ibiza, İspanya
  • Malta
  • Zanzibar, Tanzanya
  • Goa, Hindistan
  • Cape Town, Güney Afrika
  •  Algarve, Portekiz
  • Jamaika
  • Girit, Yunanistan
  • Sayulita, Meksika

Fethiye Yaz Tatili

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