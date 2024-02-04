İstanbulluların doğaya kaçış noktası: Belgrad Ormanı

04 Şubat 2024 Pazar

İstanbul'un nefes alan yeşil cenneti Belgrad Ormanı, şehrin karmaşasından kaçıp doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler için vazgeçilmez bir durak. Belgrad Ormanı, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alıyor ve yaklaşık 5.500 hektarlık bir alanı kaplıyor. Bu büyüleyici orman, hem tarihi dokusu hem de doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Belgrad Ormanı'na adımınızı attığınız anda, şehrin gürültüsü ve telaşından uzaklaşarak kendinizi tamamen doğanın kollarına bırakıyorsunuz. Yemyeşil ağaçlar, serinletici göletler ve çeşit çeşit bitki örtüsüyle çevrili patikalar, yürüyüş, koşu ve bisiklet sürmek için mükemmel fırsatlar sunuyor. Ormanın içindeki Atatürk Arboretumu, özellikle botanik meraklıları için kaçırılmayacak bir yer. Mevsimlere göre değişen renkleriyle bu bölge, fotoğraf tutkunları için de adeta bir cennet.

Belgrad Ormanı'nın tarihi de oldukça zengin. Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan bentler ve su yolları, bugün bile ormanın dört bir yanından görülebiliyor. Bu yapılar, ormanın sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda tarihi bir miras olduğunu gösteriyor. Orman adını, Kanuni Sultan Süleyman'ın Sırbistan seferi dönüşü beraberinde getirdiği Belgradlıların yerleştirildiği Belgrad köyünden alıyor.

Orman içerisinde piknik yapmak isteyenler için belirlenmiş alanlar mevcut. Ayrıca, ormanın derinliklerinde keşfedilecek saklı göller ve şelaleler, doğa yürüyüşleri için harika rotalar sunuyor.

Belgrad Ormanı'nı ziyaret etmek, İstanbul'da yaşayanlar ve şehre gelen turistler için bir kaçış noktası olmanın ötesinde, doğayla yeniden bağ kurma ve tarihle iç içe bir yolculuk yapma fırsatı sunuyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen bu orman, stres atıp huzur bulmak isteyen herkesi bekliyor.

İstanbul'un bu eşsiz doğal ve tarihi mirasını keşfetmek, şehir hayatının getirdiği yoğunluktan bir nebze olsun uzaklaşıp doğanın ve tarihin içinde kaybolmak isteyen herkes için Belgrad Ormanı mükemmel bir tercih. Doğanın kucağında, tarihin izlerini süren bir gün geçirmek için Belgrad Ormanı’na bir ziyaret planlamak, şehir yaşamının sunduğu eşsiz bir mola fırsatı.