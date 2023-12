Tarih ve Doğanın Buluştuğu Nefes Alan: Hevsel Bahçeleri

03 Aralık 2023 Pazar

Diyarbakır'ın Suriçi'ndeki güzelliklerini bir önceki yazımda anlatmıştım. Bu kez Suriçi'nin dışına çıkıyoruz ve Dicle Nehri'nin kıyısında bir gün geçirmek için yola çıkıyoruz.

ON GÖZLÜ KÖPRÜ

Güne On Gözlü Köprü manzarasında bir kahvaltı ile başlıyoruz. Dicle Köprüsü olarak da anılan On Gözlü Köprü'nün on kesik kemer üzerinde inşa edilen bloklarla Dicle’nin iki yakasını birleştiriyor. Güney cephesinde, kemerlerle korkuluk arasında yer alan iki satırlık çiçekli kûfî kitâbeden, Mervânoğulları’ndan Nizâmüddevle Nasr zamanında Kadı Ebü’l-Hasan Abdülvâhid tarafından 1064 - 65 yılında Ubeyd adlı bir mimara yaptırıldığı biliniyor. Ancak araştırmacılar bu kitâbenin onarım kitâbesi olduğu görüşünde birleşiyor ve eserin çok daha eski bir tarihte yapıldığını kabul ediyor. Güney cephesindeki kitâbenin bitiminde, benzerlerine özellikle Artuklu ve Selçuklu yapılarında rastlanan başı cepheden işlenmiş bir arslan kabartması yer alıyor.

ERDEBİL KÖŞKÜ

Erdebil Köşkü'nün, On Gözlü Köprü'nün yapımında çalışan işçilerinin kalabilmesi için yapıldığı düşünülüyor. 17. yüzyılda pek çok defa yenilenmiş olan konak, Osmanlı devletine verdiği hizmetlerin karşılığı olarak, İbrahim Hafid Paşa'ya verilmiş. 2008 yılında turizme kazandırılan köşkte Kırklar Dağı, On Gözlü Köprü, Dicle Nehri, Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri'ni tepeden izleyebilirsiniz.

HEVSEL BAHÇELERİ

Diyarbakır’ın tarihi zenginliklerinden biri olan Hevsel Bahçeleri, şehrin doğal ve kültürel mirasının önemli bir parçası. Dicle Nehri kıyısında yer alan bu bahçeler, binlerce yıldır insanların geçim kaynağı olmuş ve tarımsal faaliyetlerin merkezi haline gelmiş.

Hevsel, Sümerlerden Mezopotamya uygarlıklarına, Roma’dan Osmanlı’ya kadar pek çok medeniyetin yaşadığı ve tarımsal üretimin yapıldığı verimli topraklardır. Antik çağlardan beri sulama kanallarıyla sulanan bu alanlar, o dönemden günümüze kadar gelen tarım tekniklerinin izlerini taşıyor.