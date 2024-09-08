Nilay Küçük
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Yaz tatili için son fırsat: Eylül

08 Eylül 2024 Pazar

Yaz mevsimini yavaş yavaş bitirmeye hazırlanıyoruz. Eylül ayı yaz tatili için son çıkış. Üstelik eylül ayında yaz tatili yapmanın pek çok avantajı var. Yazın kavurucu sıcaklarından sonra eylül, tatilciler için bir nevi nefes alma fırsatı sunuyor. Bu günlerde sıcaklıklar hâlâ yüksek, deniz suyu ise mükemmel derecede rahatlatıcı oluyor. Yazlık beldeler, sezonluk yaşayanların büyükşehirlere dönmesi ile eylül ayında çok daha sakin oluyor. 

Ege ve Akdeniz kıyılarımız eylül ayında tatil yapmak için mükemmel yerler barındırıyor. İşte eylül ayında tercih edebileceğiniz 3 tatil bölgesi:

ANTALYA

Antalya, eylül ayında hem deniz hem de kültürel zenginlik arayan tatilciler için mükemmel bir tercih. Şehir, yazın yoğunluğundan sonra daha sakin bir hale gelirken deniz suyu sıcaklığı hâlâ tatmin edici oluyor. Kaş, Kalkan, Lara, Olimpos gibi Akdeniz'in gözde plajları eylül ayında başka güzelliklerde oluyor.

MUĞLA

Eylül ayında Muğla, yazın son sıcak günlerini yaşarken aynı zamanda huzurlu ve sakin bir tatil deneyimi sunuyor. Bodrum, Marmaris, Fethiye,Datça... Muğla’nın bu cennet köşeleri eylül ayında kalabalıktan arınmış hali ile görülmeye değer.

EGE KIYILARI

Ege kıyıları Kuşadası, Seferihisar, Ayvalık gibi pek çok seçenek ile eylül ayında ziyaret için tercih edilebilir.

Eylül ayında hava sıcaklıkları düşmese de bahar yağmurları ara ara yağabiliyor. Bu yüzden tatil planı yapmadan önce mutlaka hava durumunu kontrol edin.

 


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