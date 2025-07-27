Sizi şanınıza yakışır bir cenaze ile uğurladık sanırım.

Her cenaze gideni tanımlar. Bir cenaze için “güzel” sıfatı kullanılabilir mi, bilmiyorum ama sizinki gördüğüm en güzel cenazelerden biriydi.

Teşvikiye Camisi’nin avlusu çepeçevre çiçek ve bağış çelenkleriyle donanmıştı.

Avluda sizin ruhunuzun bir araya getirdiği, yolları birbiriyle çok yerde kesişmiş son derecede türdeş ve anlamlı bir kalabalık vardı.

Kendi adıma meslek yaşamımın geçmişini sanki orada bir arada buldum: Cumhuriyet, Sabah, Milliyet dönemlerimde her kimle çalıştıysam, hemen neredeyse eksiksiz oradaydı. Yalnız bir “son görev”le değil, herkes size olan bağlılık duygusuyla oraya gelmişti.

“Aman dışarı çıkmayın” uyarılarının yapıldığı, mevsimin rekor sıcaklarından birinde, Teşvikiye’nin avlusu dar gelmiş, kalabalıklar caddeye taşmıştı.

Yokluğu ile dikkat çeken tek isim Kılıçdaroğlu oldu.

İkiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nu yitirdiği için elinde olmayan nedenlerle gelemediğini öğrendik. Ama ister istemez aynı camide bir yıl önce yaşadığımız, unutamadığım görüntüler gözümün önüne geldi.

68 yıllık hayat arkadaşınız Aysel Öymen’i gene buradan uğurlarken çiçeği burnunda genel başkan Özgür Özel ve İmamoğlu olabildiğince iddiasız bir şekilde içeri girmiş, sonra arkadan koruma orduları ile kalabalığı yaran eski genel başkan Kılıçdaroğlu disiplinle baş sağlığı kuyruğunda bekleşen biz fanileri adeta ezerek geçmişti.

Bu kez malum nedenlerle Özel yalnızdı. Ama etrafında geçen yıl olmayan muazzam bir kameraman bulutu vardı.

GİDERİLMEYEN DEMOKRASİ ÖZLEMİ

Cenaze dönüşü, arkada kalan anılarınızdan kopamadım…

Demokrasi Tramvayı kitabım için unutamadığım hoş bir sunum yazmış, “değerli meslektaşıma” hitabıyla imzaladığınız tüm kitaplarınızı sonra bana eksiksiz yollamıştınız.

Nedense bir türlü okuma fırsatı bulamadığım son kitabınız Kuşaklar Arası’nı kütüphanemden çıkardım ve son satırına dek elimden bırakamadım.

“Kuşaklar Arası”, sizinle, 90. yaşınızda yapılmış sürükleyici bir nehir söyleşisi.

Söyleşi için aranızda 66 yaş fark bulunan bir “Y kuşağı” temsilcisi -Atahan Ünal’ı- seçtiğiniz için, sohbet bir dedenin torunuyla yaptığı samimiyet havasında akıp gidiyor.

Anıları kendi ifadesiyle ancak “2010 itibarıyla netleşmeye başlayan” ve sadece AKP Türkiye’sini tanıyan Atahan, “eski Türkiye”yi kodlamaya çalışıyor.

Siz de hayranlık duyduğum bir cesaretle, kuşaklar arasında açılmış olan tüm makasları ve boşlukları doldurmaya çalışan bir sabır ve istekle anlatıyorsunuz.

“Başlayanlar için Cumhuriyet Türkiye’sinin yaşanmışlıklarını” aktaran bir belge-kitap “Kuşaklar Arası”.

Bu belge ile gütmüş olduğunuz amacı bizzat, “Gençler, özellikle de senden sonra doğan gençler” diyerek açıklıyorsunuz:

“Sadece bu dönemdeki ‘demokrasi anlayışı’na tanık oldukları için, demokrasiyi şu anda yaşadığımız gibi bir rejim zannedebilirler. Oysa, Türkiye’nin bir demokrasi geleneği var. Ben o geleneğin, yani demokrasinin var olduğu dönemleri de yaşamış biri olarak bunları yazmam gerektiğine inanıyorum... Ki yaşayanlar hatırlasınlar, gençler de yaşayanlardan işitsinler.”

Bu önemli misyonun ötesinde Uğur Mumcu, İlhan Selçuk, Mehmet Ali Kışlalı, Ahmet Taner Kışlalı gibi değerlerimizin de anılarını tazeleyen kitap, inişli çıkışlı basın tarihimizin bilançosunu çıkartıyor.

BAŞYÜCELİK MODELİ

Kendisi için birden fazla hayat icat etmiş ve yaşamış biri olarak, çok zengin kişisel anılar yelpazenizin yanında, giderek -heyhat- çölleşen kültür dünyamıza ayna tutuyorsunuz.

“Kuşaklar arası diyaloğun” yeri doldurulmayan kazanımlarından olan ve TV’lerden epeyce uzun zaman önce sürülen Siyaset Meydanı, Genç Bakış gibi programların bıraktığı boşluğu hatırlatıyor, sosyal medyanın bol kakafonili, gürültülü evrenine dikkat çekiyorsunuz.

Kitabınızın en çarpıcı bölümü, hiç kuşkusuz son sayfalarını ayırdığınız “Başyücelik ideolojisi” ve “emirleri”...

Adalet sistemi, basın özgürlükleri, yıllar içinde baş döndürücü irtifa kaybeden kadın hakları ve dış politika hedefleri açısından günümüzle bire bir bağlantı kurduğunuz “Başyücelik doktrini”nin göz önündeki çarpıcı izdüşümlerine karşın, hiç ciddiye alınmayan ve irdelenmeyen bir konu olmasını şaşkınlıkla karşılıyorsunuz.

“Üzücü bulduğunuz” yüreklere su serpmeyen bu tabloya karşın, “iyimserliği” elden bırakmıyorsunuz.

Çünkü “Türkiye’nin uzun soluklu demokrasi birikimine çok güvendiğinizi” söylüyor, bu bağlamda “en kısa süre içinde çözülmesi gereken sorunlar sıralamasında” “demokratikleşmeyi” ilk sıraya yerleştiriyorsunuz.

“Kuşaklar Arası” satır satır okunması gereken bir vasiyet.

Ruhu her dem genç, hümanist, yapıcı, ilgili, meraklı, bilge ve her şeye karşın iyimser Cumhuriyet aydını Altan Öymen, sizi çok özleyeceğiz. Eksikliğinizi hep hissedeceğiz.

Geçmiş ve gelecek vizyonunu bu kerte bilgi ve birikimle buluşturan kitaplarınızın arkası keşke gelebilseydi…