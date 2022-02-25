ABD, niyetini artık gizlemiyor - Daver DARENDE

25 Şubat 2022 Cuma

ABD Uluslararası Din ve İnanç Özgürlüğü Komitesi Komiseri Nadime Maenza’nın, beraberindeki heyetle birlikte ocak ayının ilk haftasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’yle görüştüğü basınımızda yer almıştır. Din ve İnanç Özgürlüğü, ortak yaşam, kültür ve bölgesel istikrarın sürdürülmesi gibi konuların ele alındığı görüşmenin ardından, 16 Ocak 2022 tarihli sosyal medya iletisinde, Maenza’nın, Barzani’yle birlikte, “bölünmüş Türkiye haritası” önünde poz verdiği fotoğrafın paylaşılması dikkat çekmiştir.

Bir başka dikkat çekici gelişme, Maenza ve beraberindeki heyetin, Mezopotamya Din ve İnanç Kongresi’ne katılmak üzere Suriye’nin kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK- PYD’nin denetimindeki bölgeyi ziyaret etmesi ve terör örgütünün sözde yetkilileriyle basına açıklama yapmasıdır. Maenza ve beraberindeki heyetin önce Irak’ın kuzeyini, ardından Suriye’nin kuzeyini ziyaret ederek, terör örgütü yöneticileriyle görüşmesi, Barzani’yle birlikte “bölünmüş Türkiye haritası” önünde poz vermesi, ülkemizi yakından ilgilendiren, önemsenmesi gereken bir gelişmedir.

Egemenlik alanını genişletmek isteyen emperyalizmin bölgemizdeki kirli oyunu tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Küresel güçlerin mimarları tarihin derinliklerine gömdüğümüz Sevr’i diriltmek için çalışmaktadır. ABD ve Batı, Atatürk önderliğinde Anadolu’nun emperyalizme karşı kazandığı zaferi ve Lozan’ı unutmamıştır.

OYUNA GELİNMEMELİ

Ortadoğu gibi, çokuluslu çıkarların, şaşırtıcı ittifaklara yol açtığı kaygan ve değişken bir zeminde, ulusal güvenliğimizi ve bütünlüğümüzü tehdit eden tehlikelerle karşı karşıyayız. Suriye’de Türkiye’yi yakından ilgilendiren önemli gelişmeler oluyor. Suriye’nin bölünmesi, ABD’nin desteklediği terör örgütü “devletçik” kurmasını yasallaştırır. Böyle bir bölünme, bu kez Irak’ın kuzeyinde yine ABD destekli oluşumu cesaretlendirir.

Bugüne dek niyetini gizlemeyen ABD; Türkiye’ye artık “stratejik müttefik” gözüyle bakmıyor. Bölgemizde yeni arayışlar içindedir. Montrö Anlaşması’nı kendi isteği doğrultusunda yorumlamaya çalışıyor. Bu oyuna gelmemeliyiz. Ulusumuzun güvenliğini ve geleceğini küresel egemenlerin insafına bırakamayız. Tek hedefimiz Atatürk’ün “yurtta barış, dünyada barış” politikası olmalıdır.

DAVER DARENDE

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