AKP iktidarı ve Cumhuriyet karşıtlığı - Prof. Dr. Coşkun ÖZDEMİR

27 Aralık 2022 Salı

Yıllardır birbiri ardı sıra kaygı verici olaylara tanık olduk. Okuduk, dinledik, yeni bilgiler edinip AKP iktidarını en nesnel şekilde açık ve örtülü gündemi ile çözümlemeye çalıştık. Ülkemizin aydınları tarafından “halkımızın bu iktidarı iyi tanımadığı” iktidarlarının ilk yıllarından itibaren söylendi.

Nasıl bir Türkiye istiyorlar? Bir İslam cumhuriyeti mi? Bu milletin kanı canı ile yaptığı İstiklal Savaşı’nı, bağımsızlık mücadelesini karalamak nasıl açıklanabilir? Neden ona hep birlikte karşı çıkıyorlar? Yandaşların birçoğu keşke “Yunan kazansaydı” diyor. Sömürge olmakta bir sakınca görmüyor mu bunu söyleyenler? Yurtsever Cumhuriyetçilerin belki zor anladığı bu inancın sınırları...

Erdoğan Cumhuriyet kurucularını “iki ayyaş” diye anıyor, dindar ve kindar gençler yetiştirmek istiyor... Bu gençler belli ki Cumhuriyet Devrimlerine ve laikliğe karşı kin besleyecekler. Bütün bunları yaparlarken de demokrasiden yararlanarak iktidar gücünü elde ettiler. Artık bu aracı bırakmayacakları gibi bu gücü en etkili araçlarla kullanacaklar. Anayasa ne derse desin!

Erdoğan bir konuşmasında “Kanı bozuk, sütü bozuk insanlar aramıza karıştı, 600 yıllık bir çınarı, Osmanlı’yı devirip küçük itibarsız bir devlet kurdular, Allah’ın izniyle biz üç kıtaya ve yedi düvele hükmeden bir devlet kuracağız” diyor. Demek ki güçlü bir fetih emeli de var.

BU NASIL OLACAK?

Bilimden, sanayileşmeden, teknolojiden, Rönesans’tan uzak kalmış ve bu yüzden yıkılmış, artık çağdışında kalmış bir imparatorluk nasıl yaşatılır?

AKP-Fethullah işbirliği nasıl bir beraberlikti? Erdoğan menzilimiz ortak diyordu. Birlikte ne yapacaklardı? Cumhuriyeti yıkma işbirliği miydi yaptıkları ortaklık? FETÖ’nün bunun için verdiği büyük destekle laik orduyu dağıttılar. Günün sonunda yukarıdakileri ve daha yazamadığımız binlerce Cumhuriyet düşmanlığını yapan iktidar, Cumhuriyet değerlerimizi kendi araçları gibi kullanabiliyor.

Elbette iktidarın bütün haksızlık, hukuksuzluk ve kötülüklerine karşın Türkiye Cumhuriyeti yıkılmayacaktır. Kurucusu ulu öder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır”.

PROF. DR. COŞKUN ÖZDEMİR

