AKP ile anayasa! - Av. M. Ziya YERGÖK

10 Ocak 2023 Salı

Muhalefet, bu anayasa adımından kesinlikle sakınmalı ülkenin ve laik Cumhuriyetin kader seçiminde başarılı olmaya odaklanmalı. Seçim öncesi AKP ile her ne ad altında olursa olsun, yapılacak işbirliği AKP’nin 20 yıllık, hukuk ve anayasa tanımaz icraatını meşrulaştırmak anlamına gelecek ve iktidara yarayacak.

Altılı masanın, Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde yaptığı son toplantısında, AKP’nin başörtüsü teklifine karşı, revize amaçlı “Yeni bir başörtüsü teklifi çalışılması kararı çıktı” haberleri basında yer aldı. Böylece altılı masayı oluşturan muhalefet partilerinin de alternatif anayasa değişiklik teklifi girişimiyle konu şimdi anayasa düzeyinde tartışılmakta olup Meclis’te ele alınması da çok yakın gözükmektedir.

CHP yakın zamanda, Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla, ülkenin ve toplumun gündeminden düşmüş ve tartışma konusu olmaktan çıkmış olmasına karşın AKP’nin, “İktidar değişirse türban ve başörtüsü konusundaki kazanılmış haklarınızı kaybedersiniz” propagandasının önünü kesmek için bir yasa teklifi vermişti. Konuyu “gollük pas olarak” gören AKP’nin karşı hamle yaparak yasa yetmez diyerek anayasa değişikliği teklifi vermesiyle olay ülke gündeminde yer almıştı.

YANLIŞ YOL

Şimdi ise altılı masa muhalefeti AKP’nin teklifini laiklik başta olmak üzere birçok bakımdan sakıncalı bularak bu sakıncalardan arınmış bir anayasa değişiklik teklifi hazırlama yoluna girmiştir. Bu yol yanlış bir yoldur. Aslında doğru olan AKP teklifine rötuş değil bu konunun hiçbir şekilde anayasa konusu olmaması ve anayasaya taşınmamasıdır. Aslında iktidar kanadı, yönetmelik konusu olacak bir düzenlemeyi anayasa konusu haline getirmek suretiyle seçim öncesi gündem değiştirmek ve toplumda kutuplaşma yaratarak buradan yeniden bir siyasi bir rant devşirmek istemektedir. Dünyanın hiçbir ülkesinde kılık kıyafet konusu anayasalarda düzenlenmemiştir.

Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin AKP’nin 2008’de Meclis’ten geçirdiği başörtüsünün serbest bırakılmasına ilişkin anayasa değişikliğini, CHP ve DSP’nin başvurusu üzerine “düzenlemenin anayasanın 2, 4 ve 148’nci maddelerine aykırı bulunduğu” gerekçesiyle iptal ettiğini de gözden uzak tutmamak gerekir.

CESUR OLMALI

Muhalefetin, kapanmış bir konu ile ilgili yasa teklifi vermiş olmasının yanlış ve gereksiz bir adım olduğu ortaya çıkmışken, şimdi, AKP’nin anayasa değişiklik teklifine karşı alternatif anayasa değişiklik teklifi ile çıkması ikinci ve daha büyük bir yanlış olacaktır. CHP ve altılı masa başta olmak üzere Cumhur İttifakı karşısındaki tüm muhalefet partileri anayasa değişiklik sürecinin hiçbir aşamasında kesinlikle yer almamalıdır. Bu durumda iktidar kanadının konuyu referanduma götürecek 360 oya ulaşması söz konusu olmayacaktır. CHP’nin verdiği yasa teklifini desteklememesi de iktidarın kendi samimiyetsizliği olarak görülecek ve bu durumda konuyu siyaseten de istismar edemeyecek, etmeye kalksa da karşılık bulamayacaktır. CHP’nin, parti kurullarında ve örgütünde yeterince tartışmadan, münferit söylemleri önemseyerek ve sahayı yanlış okuyarak evhama kapılması sonucunda bu teklifi verdiği anlaşılmıştır.

Muhalefet daha özgüvenli ve daha cesur olmalı, yeni yanlış adımlarla artık tükenmiş olan bu iktidara can suyu vermekten kaçınmalıdır. Ülkeyi bu ucube yönetim biçiminden kurtarmak, parlamenter demokrasiyi yeniden ihya etmek, ülkeyi demokrasi ve hukuk toplumuna kavuşturmak, vatandaşın aş ve iş sorununa çare bulmak muhalefetin öncelikli görevidir. Toplum da buna hazırdır. Yeter ki muhalefet hata yapmasın.

AV. M. ZİYA YERGÖK

ESKİ ADANA BAROSU BAŞKANI