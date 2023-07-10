CHP ve Cumhuriyet - Yılmaz ÖZDEMİR

10 Temmuz 2023 Pazartesi

CHP örgütü yıllar önce, Kemal Kılıçdaroğlu’nu kendisine genel başkan seçti. Türkiye’nin demografik yapısı göz önüne alındığında bu, CHP örgütünün demokrasi adına duyacağı en büyük övünçtür.

Aynı Kılıçdaroğlu’nu, Türkiye’nin de kendisine başkan seçmesini çok arzu ederdik; bundan, ülke olarak, dünya çapında çok anlamlı bir kıvanç duyardık. Olmadı. Kazanacak aday değildi; olmayacağı belliydi.

Olmaması, Kılıçdaroğlu’nun Alevi olmasından değildi. Kılıçdaroğlu Sünni olsaydı sanki seçim mi kazanacaktı? Kılçdaroğlu’nun tek artısı Tuncelili bir Alevi olmasıdır.

CHP tarihinin en kötü yönetimi Kılıçdaroğlu dönemine denk gelir. Onun döneminde kurultaylar atlanır oldu, önseçimler yapılmaz oldu. İl ve ilçe başkanlığı seçimleri tek adaylı yapılır oldu. Seçimlerde, on binlerce sandığa sahip çıkılamadı, parti örgütü hiçbir seçimde kendi oylarını sayıp toplayamadı. Onun döneminde; dört, beş, altı, hatta yedi dönemlik “milletvekili atamaları” yapıldı. Bunların “atanması” için önseçimin olmaması gerekiyordu; önseçim yaptırmadı.

Kılıçdaroğlu, on dört yıldır CHP’nin başında; halka mal olmuş tek bir projesi var mı?.. Ecevit, “köy kent” dedi, “ortanın solu” dedi, “Toprak işleyenin, su kullananın” dedi; CHP’nin oylarını yüzde 41’e kadar çıkardı. Kılıçdaroğlu; işşizliği azaltacak, üretimi artıracak, eğitimi ve sağlığı düzeltecek, refahı yaratacak bir proje çıkarıp halkın önüne koyabildi mi? Hayır. Onun yerine, inandırıcılığı zayıf olan vaatlerde bulundu. Para dağıtacağım... Bedavadan ev vereceğim... Dışarıya borçlanıp sizin borçlarınızı sileceğim... vs.

Propaganda tutarlılığı da yoktu. İkinci seçimde, birinci seçimde söylediklerinin tam tersini dillendirmeye başladı. Öyle ki ünlü İngiliz gazetesi The Time kendisini ti’ye bile aldı; “Kılıçdaroğlu kişilik nakli yaptırmış olmalı...”

Kılıçdaroğlu, son söylemlerinde gene esip gürleyerek, iktidara, “Hakkımdaki dosyaları işleme koymazsanız namertsiniz!” diyor.

Şurası açık ki Tayyip Erdoğan bu konuda asla namert davranmayacaktır. Seve seve Kılıçdaroğlu’na istediğini verecektir; ne de olsa, yıllardır, Kılıçdaroğlu’ndan gördüğü faydayı, oğlu Bilal’den bile görmemiştir. Daha fazla fayda almak için Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin başında kalmasına katkı verecektir. Kurultay öncesi, Kılıçdaroğlu savcılıklara çağrılacak, ifadeler alınacak, tutuklanıyor gibi yapılacak, belki de tutuklanacak, sonra bırakılacak vs. Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun kurultay öncesi istediği mağduriyeti ona hediye edecektir.

Erdoğan biliyor ki Kılıçdaroğlu kalırsa CHP yerel seçimleri de kaybedecek; hatta, bölünecek!

Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün oturduğu koltukta oturuyor. Şimdiye kadar o koltukta oturanlar, seçim kaybetseler de onursuz davranmadılar, sinsi planlar peşinde koşmadılar.

Yenilgiden yenilgiye savrulan Kılıçdaroğlu da onurlu davranıp yıllarca yük olduğu CHP’den artık elini ayağını çekmelidir. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyete hep pranga oldu, hâlâ oluyor.

CHP düzelirse Cumhuriyet kurtarılacak.

YILMAZ ÖZDEMİR

