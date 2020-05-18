Cumhuriyet'in Muhteşem Kadını TÜRKAN SAYLAN - Prof. Dr. Coşkun ÖZDEMİR

18 Mayıs 2020 Pazartesi

11 yıl önce Türkiye’nin en muhteşem kadınlarından birini kaybettik. Bir nisan günüydü. TV’lerde Arnavutköy’deki evinin polislerce basıldığını öğrendim ve oraya koştum. Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği sevgili milletinin emniyeti, darbe destekçisi suçlaması ile kanıtlar yakalamak üzere kemoterapi tedavisi gören bu azizenin evini basıyordu. Evin önünde büyük bir kalabalık vardı ve gittikçe artıyordu. Sevgili Türkan, penceresinden kalabalığa sakin olun ricasında bulunuyordu. Saylan’ın yaşam hikâyesi güzel yurdumuzun dramının hikayesi gibidir. O, aydınlanma, uygarlık, hümanizm, kadın hakları mücadelelerinin, simge ismidir.

Türkiye’nin önde gelen sorunlarından birisi, dogmalarla beslenen cehalettir. Bunların dışında bir de postmodern neo-liberal solcularımız (!) olmuştur. Onların önde gelenlerinden biri, zamanında “ÇYDD ve benzer telden çalan kuruluşlara hâkim olan ve demokratik toplumsal beraberlik açısından son derece sorunlu, dışlamacı tavırlarla, ideolojik ve siyasal planda mücadele etmek gereğini dile getirdikten sonra, ÇYDD’nin hayır işi gibi gözüken çalışmalarının bile tümüyle ideolojik bir arka plana sahip olduğunu belirterek, bu arka planın darbecilerle aynı düzlemde yer aldığına dikkat çekiyordu kendince. İşte bu sözde solcular Türkan Saylan'ın bu emsalsiz yurtseverlik ve idealizmini böyle anlıyorlar. Daha doğrusu anlayamıyorlar. Zaten yaşadıklarımızda bu anlayamama halinin de payı büyük.

TÜRKAN SAYLAN'IN BAŞARDIKLARI DÜNYA ÇAPINDADIR

Biz yeterli bir eğitim görmüş yurttaşların bu ülkeye borcu var, özellikle eğitimden yoksun kalmış olanlara. Türkan, bu doğrultuda özellikle kız çocuklarının eğitimine öncelik verdi. Çağdaş yaşam ve uygarlık onun hedefi oldu. Ne mutlu ki büyük ilgi ve destek gördü ve çok başarılı oldu. 90’larda YÖK zorbalığına karşı öğretim üyeleri derneğinde birlikte mücadele verdik. Sevgili Türkan’ı evine yapılan baskından bir ay sonra kaybettik. Türkan Saylan, Türk milleti var oldukça şükranla anılacaktır.

PROF. DR. COŞKUN ÖZDEMİR