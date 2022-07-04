Devlet sporu geliştirmelidir - Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK

04 Temmuz 2022 Pazartesi

Anayasa ve 10 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi devlete ve kurumlarına sporun gelişimini destekleme görevi vermektedir. Ama uygulamada buna aykırı bazı iş ve işlemler yapılıyor.

19 MAYIS STADYUMU

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara’nın çağdaş bir anlayışla modern bir başkent olarak inşa edilmesini istiyordu. Bu amaçla Hermann Jansen’e hazırlatılan ve 1932’de uygulamaya giren Ankara İmar Planı’nda o zaman boş olan arazide Gençlik Parkı, 19 Mayıs Spor Kompleksi ile hipodrom yapılması da öngörülüyordu. Projesi 1933’te İtalyan mimar Paolo Vietti-Violi tarafından hazırlanan 19 Mayıs Spor Kompleksi içinde zamanla atletizm, jimnastik, atıcılık, halter, güreş, yüzme, eskrim, futbol ve tenis gibi sporun her dalı ile ilgili tesisler yapıldı.

İnşaatı Kasım 1936’da tamamlanan 19 Mayıs Stadyumu, adına uygun olarak Ankara’da gençlik ve spor bayramlarının öğrencilerin jimnastik gösterileriyle kutlandığı yerdi. Mimari bakımdan örnek bir yapı olan bu stadyum, 82 yıl boyunca futbol maçlarının oynandığı, yabancı ülkelerin takımlarıyla milli maçların yapıldığı stat olarak hizmet etti.

Ne yazık ki 19 Mayıs Stadyumu, Atatürk adını taşıyan veya adları onun yaptığı işleri ve devrimleri hatırlatan birçok kuruluş gibi yıkıldı. Temmuz 2018’de yapılan bir ihale ile yıkılan bu stadın yerine henüz yenisi inşa edilmedi. 1963’te yapılan fakat son zamanlarında kullanılmayan Cebeci İnönü Stadyumu da Temmuz 2021’de yıktırıldı. Böylece Ankara, şehiriçi bir stattan yoksun bırakıldı. Son olarak 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine 45 bin seyirci kapasiteli yeni bir stadyum inşası için TOKİ tarafından ihale yapıldığı açıklandı. Geç de olsa yeni stadyumun inşası, dört yıl önceki yıkımla işlenen hatanın düzeltilmesi bakımından sevindiricidir. Fakat AKP iktidarı, İstanbul’da yeni bir havalimanı yaptırırken Atatürk Havalimanı’nı yıktırmak gibi akla ziyan uygulamalarıyla tanınıyor. Bu kez hedefte Ankara Tenis Kulübü var.

ANKARA TENİS KULÜBÜ

İlk çalışmalarına 1938 yılında Ankara İli Spor Müdürü Kerim A. Bükey’in öncülüğünde 19 Mayıs Spor Kompleksi içerisinde yaptırılan iki toprak kortla başladı, dernek olarak 11 Mart 1947 tarihinde tüzel kişilik kazandı. Bugün 900’ün üzerinde erkek ve kadın üyesi, 300’ün üzerinde lisanslı performans sporcusu olan Ankara Tenis Kulübü’nün yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alanda kulüp binası yanında sekiz açık, dokuz kapalı, seyirci tribünlü bir merkez kortu ve soyunma odaları vardır. Kuruluşundan beri yetiştirdiği sayısız oyuncu ve antrenörle tenisin ülke çapında sevilen bir spor haline gelmesine katkıda bulunduğu gibi, tenis milli takımı için de kaynak konumundadır.

Temmuz 2018’de 19 Mayıs Stadyumu’nun yıkılması, Ankara Tenis Kulübü için sıkıntılı bir dönemin başlamasına neden olmuştur. Önce Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, kulüp binası ve kortların bulunduğu arazinin kullanımı ile ilgili olarak 16.9.2015 tarihinde Ulus Emlak Müdürlüğü ile imzalanmış olan 10 yıllık sözleşmeyi, 19 Mayıs Stadı yerine Ankara Stadyumu yapılacağı gerekçesiyle 6.7.2018 tarihinde feshetti.

Son olarak Ankara Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün, “Yeni Ankara Stadyumu ve Spor Kompleksi yapılarak faaliyete geçirilmesine yönelik TOKİ tarafından proje çalışmaları tamamlanmış olup, ihalesi” gerçekleştirildiği gerekçesiyle “19 Mayıs Spor Kompleksi içerisinde kalan tesislerin ... 15 gün içerisinde tahliye” edilmesi hakkındaki 21.6.2022 tarihli yazısı Ankara Tenis Kulübü’ne de tebliğ edildi.

İçinde Ankara Tenis Kulübü olmayan spor kompleksi eksik kalacaktır. Yeni stadyum yaptırmak gerekçesiyle Türkiye’nin en gözde tenis kulübünün yıktırılması, Türk sporuna vurulmuş büyük bir darbe olacaktır. Devletin görevi, var olan spor tesislerini yıkmak değil, onlara yenilerini eklemek ve sporu geliştiren çalışmalar yapmaktır.

PROF. DR. HİKMET SAMİ TÜRK

ESKİ ADALET BAKANI