Duymadım görmedim söylemedim - Tufan ERBARIŞTIRAN

06 Ekim 2021 Çarşamba

Kadim dönemde halk arasında yayılan bir söylencedir duymadım, görmedim, bilmiyorum. İnsanların bazı gerçeklerden kaçmak için bunları uydurduklarını düşünebiliriz. Aslında susmak, geri çekilmek, görmemek, konuşmamak ve duymamak gibi en insani temel değerleri göz ardı ettiğimizde kendi varlığımızı da hiçliğe dönüştürmüş oluruz. Gözümüzün önünde gerçekleşen kötü (hukuksuzluk, ahlaksızlık...) bir olaya karşı duyarsız kalmak da suç değil midir?

AKP döneminde yaşanan yolsuzluklara kendi içlerinden hiçbiri (nedense) itiraz etmek ya da en azından eleştirmek kaygısı bile gütmüyor. Bu olayı biraz mizansene bağlamak gerekirse, bir yolsuzluk olayına istese de dahil olamamanın küskünlüğü müdür kişiyi duyarsızlaştıran? Belki de yüksek bir yerden gelen emir karşısında sütre gerisine çekilmek zorunda kalmıştır.

KADİM (!) BİR DÖNEM

Son yıllarda ülkemizde yakalanan binlerce ton uyuşturucunun alıcıları belli olduğu halde resmi evrakları görmemek ve suskun kalmak da bir suç değil midir? Öte yandan, Erdoğan Bayraktar’ın yaptığı açıklamalar sadece kendisini mi bağlamaktadır? Onun dönemindeki bürokratlar, ilgili bakanlıkla bağlantılı olan AKP milletvekilleri, valiler, savcılar, Emniyet müdürleri sürekli üç maymunu oynamaktadır. Türkiye’nin Ortadoğu’da yeni bir uyuşturucu pazarına dönüştürülmesinden kimler beklenti içindedir ve niçin isimleri açıklanmaz? Kısa bir süre önce Ticaret Bakanı olan Ruhsar Pekcan’ın kendi bakanlığına sattığı ürünler için iş ortağının açıklamaları da görmezden gelinmektedir... Sanki kadim bir dönemde yaşıyor gibiyiz.

İNSAN BİR KEZ SUSARSA

AKP kendi içinde bu üç maymunu oynamaya devam ettiği sürece yolsuzluklara önlem almaya kim cesaret edecektir? Üç maymundan söz edilmişken şunu da imleyelim: Yurtdışından gelen karaparaları aklama görevi kimlere verilmiştir? Yurtdışına çıkarılan karaparaları da aynı kişiler mi üstlenmiştir?

İnsan bir kez susar, konuşmaz, görmez olursa yanı başındaki tüm olaylara duyarsız kalacaktır. İnsanı doğada ayrıcalıklı kılan, sadece aklı, karar verme yetisi ve sanat/bilim üstünlüğü değildir. Tüm bu saydıklarımızı görmek, duymak, konuşmak ve yorumlamak için insan olduk! AKP böylesine değersiz, anlamsız, suskun ve ürkek bir toplum yaratmaya çalışmaktadır. Ancak unutmamalıyız ki bir gün gelir üç maymunun ağzı da dili de gözleri de açılıverir...

TUFAN ERBARIŞTIRAN

