Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gelişmenin düşmanı: Alışmak - Nusret Ertürk
Olaylar Ve Görüşler
Son Köşe Yazıları

Gelişmenin düşmanı: Alışmak - Nusret Ertürk

29.05.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Hastasının elinde bir ilaç gören doktor, sıkı sıkı uyarır: “Sakın onu kullanmayın alışkanlık yapar!” Hasta oralı değildir, bildiğini okur, “Doktor bey, bu ilacı 10 yıldır kullanıyorum. Alışkanlık yaptığını görmedim!” der.

Gelişmenin en büyük düşmanı alışmaktır. Alışmak, kayıtsızlığın kapısıdır. Alışmanın, gözlerini kapatmak kadar uyuşturucu, uyutucu olduğunu çevremizde yaşananlardan görüyoruz. İktidar bastırıyor, günden güne Cumhuriyet kazanımlarının köküne kibrit suyu döküyor! Arkasından ne diyor; “Eski Türkiye yok artık! Alışacaksınız!”

Meydanlara akan yüz binler ne diyor? Alışmayacağız!

Türkiye bu sözü Murat Şeref Baba isimli bir teğmenin telgrafından anımsayacaktır. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal, o makamdakine yakışmayacak işler yapıyor, Cumhuriyetin kazanımlarından ödün veriyordu. Örneğin Özal’ı şortla ve ayağında sandaletle asker denetlerken görebilirdiniz.

Genç teğmen M. Şeref Baba, tüm bunları içine sindiremiyordu. 22 Şubat 1990 günü Cumhurbaşkanı Özal’a her cümlesi “alışamadım” ile biten uzun bir telgraf çeker. Orada birçok konuya alışamadığını dile getirir. Bir yerinde şunları yazar: “Yolsuzluğa, yobazlığa alışamadım. (...) Devleti dolandıranlardan hesap soran kamu görevlileri sürülürken, dolandırıcıların kahkahalarıyla mahkeme koridorlarını çınlatmasına alışamadım!”

Kendisine ödül verilmesi gerekirken bu teğmenin başına gelmedik iş kalmadı. Soruşturmalar geçirdi, hapse atıldı M. Şeref Baba. Yasada yeri olmasa da “alışamadım” sözü suç sayıldı! Ancak pes etmedi; hukuk okudu, avukat oldu ve “alışamadım” sözünü bir onur bayrağı gibi taşıdı!

Evimizin önünden geçen cadde üzerinde bir okul, bir de market var. Marketin arkasında bir başka okul bulunuyor. Üç ay kadar önce belediye işçileri geldiler kaldırımdaki kurumuş ağaçları kestiler. Ağaçları çevreleyen betonları kırdılar, öylece bıraktılar. Görür görmez oldukça rahatsız oldum. Sağlıklı bir insanın bile dengeyi sağlayıp geçmesi güç. Ama kaldırım üç aydır öyle duruyor! Oradan günde onlarca kişi gelip geçiyor. Birisi bile o durumdan rahatsız olup bir yetkiliye durumu bildirmedi! Belediyeye durumu ilettim, dolaylı olsa da yapıldı.

Alışmamak için önce görmek, duymak, o durumdan rahatsız olmak gerekiyor.

NUSRET ERTÜRK 

YAZAR

İlgili Konular: #Teğmen

Yazarın Son Yazıları

Gelişmenin düşmanı: Alışmak - Nusret Ertürk

Hastasının elinde bir ilaç gören doktor, sıkı sıkı uyarır: “Sakın onu kullanmayın alışkanlık yapar!” Hasta oralı değildir, bildiğini okur, “Doktor bey, bu ilacı 10 yıldır kullanıyorum. Alışkanlık yaptığını görmedim!” der.

Devamını Oku
29.05.2025
Kartalkaya faciası ve devletin hukuki sorumluluğu - Suna Türkoğlu

Bolu-Kartalkaya’daki yangın faciası 21 Ocak 2025’te meydana geldi. Bu çok acı olayın üzerinden dört aydan fazla bir süre geçmesine karşın, sorumlular hakkında henüz ciddi bir gelişme kaydedilmedi.

Devamını Oku
29.05.2025
Ali yazar Veli bozar... - Deniz Öztürk

Eğitim, yalnızca bireyin değil, bir ülkenin kaderini belirler, uzun vadeli bir yatırım gerektirir. Ama ne yazık ki Türkiye’de eğitim, günü kurtaran kararlarla şekilleniyor.

Devamını Oku
29.05.2025
Türk siyasetinin ‘Karaoğlan’ı: Ecevit - Erol Dolu

Bugün Bülent Ecevit’in doğumunun 100. yılı. Bülent Ecevit, Atatürk ve İsmet İnönü’nden sonra Türkiye’nin dünyada en çok tanınan siyaset ve devlet adamlarından birisidir.

Devamını Oku
28.05.2025
Prometheus’un ateşi, Herakles’in oku... - Abdullah Dörtlemez

Mitoloji, geçmişin kadim sesleriyle günümüz gerçeklerini yorumlamaya olanak sağlayan güçlü bir semboller dizgesidir.

Devamını Oku
28.05.2025
Eğitim ışığı: Yusuf Ziya Bahadınlı - Mustafa Gazalcı

19 Mayıs 2025’te Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladığımız gün Eğit-Der’in danışma kurulu toplantısı vardı.

Devamını Oku
28.05.2025