Hayvancılık açısından karakeçiler - Cahit KAYA

Ülkemizin yüzde 75’i tarıma elverişli olmayan, ekilip biçilmeyen yerlerdir. Buralardan nasıl gelir elde edebiliriz?

Yaz kış, soğukta sıcakta, karda buzda doğada karnını doyurabilen tek besi hayvanı karakeçidir. Sıfıra yakın maliyeti var. Dağlık bölgelerdeki meşe, karaçalı dikeni, ardıç, böğürtlen, diğer hayvanların yemediği dikensi bitkilerle beslenen tek hayvan.

İnek, koyun gibi hayvanlardan yüzde seksen farklı beslenirler. Onların yemediklerini yerler. Keçilerin olmadığı yerleri dikensi bitkiler kaplar. Böylece meraları genişletirler.

Bin karakeçi makilik, ormanlık alanlarda 25 bin işçinin yapacağı temizliği yapar. Böylece hem devletin parası boşa gitmemiş olur hem de ülke ekonomisine büyük bir gelir sağlarlar.

Orman yangınları, genelde büyük çamların olduğu yerde çıkmaz; otluk, fundalık alanlardan ormanlara sıçrar. Keçiler buralarda insanların yapamayacakları budama ve temizliği yaparak orman yangınlarının çıkmasına, yayılmasına, engel olurlar. Yangın çıktığında da büyük ağaçlara sıçramadan söndürülme olasılığı artar.

Keçiler başka bir hayvanın ağzının değdiği otu, yaprağı yemez. Kirli suyu asla içmez. Bu yüzden de veterinere en az gereksinim duyan hayvandır. Veteriner ve ilaçtan da tasarruf edilmiş olur.

Temiz beslendiği için sütü anne sütüne en yakın hayvandır. Çok hareketli hayvan olduğu için eti de çok az yağlıdır.

ET VERİMİ

Ülkemizin yüzde 75’i tarıma elverişli değil demiştik. Buralarda 200 milyona yakın karakeçi besleyebiliriz. Şu anda 7 milyon karakeçi var. Yüz milyon beslemiş olsak, bir keçi ortalama 30 kg et verir. Seksen milyona böldüğümüzde kişi başı 37 kg yıllık et demektir. Ülkemizde, şu anda, kişi başı ortalama 7-8 kg et tüketiliyor. Dünya ortalaması 40 kg. Biz yalnızca karakeçiyle dünya et tüketimi ortalamasını yakalıyoruz. Keçiler sayesinde meralar genişleyeceği için koyun, sığır eti de artacaktır.

Keçinin en çok sevdiği, Anadolu’nun zeytini olan meşe palamudu ve yaprağıdır. Al sana doğal yem. Dalında kuruyan palamutlar, yapraklar eylül ayından aralık sonuna kadar, rüzgâr ve donla yavaş yavaş dökülürler. Karakeçiler bunları yerler.

Siz önce yasakları kaldırın ardından keçinin kılının, derisinin işlenmesi, para etmesi için altyapıyı hazırlayın. Böylece hayvancılığın gelişmesinin yolu açılır.

