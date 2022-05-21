‘Kral Çıplak!’ deme zamanı - E. Avukat Kemal ONUR

21 Mayıs 2022 Cumartesi

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve MYK üyelerinin, yaklaşan seçim ortamında SADAT adındaki, “Türkiye’de Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş” bir kurum olması nedeniyle bu kuruluşun merkezine yaptığı yürüyüş önem taşımaktadır. SADAT’ın faaliyetleriyle ilgili “inşaat, sanayi ve ticaret” gibi toplumumuzda olağan kabul edilen şirket konularından söz edilmekle birlikte, savunma alanında paramiliter askeri eğitim, gayri nizami harp, sabotaj, suikast, tedhiş, terör eğitimi gibi art niyetli kuşkulu işlemler toplumu ürkütecek boyuttadır.

DİKKAT ÇEKEN DURUM

SADAT’ın yönelttiği ASSAM adındaki “Adaleti Savunan Müslümanların Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği” esasen anayasamızda belirtilen laiklik ilkesine aykırı, TCK’nin 309. maddesi uyarınca açıkça suç oluşturan silahlı eğitim vermektedir. Bu örgütün kurucusu ve yöneticisi olan TSK emeklisi tuğgeneralin yönlendirmesiyle, Türkiye’nin anayasasının laiklik ilkesi ve TCK’nin 309. maddesinde öngörülen suç oluşturan hükümleri yok sayılarak, İstanbul’da İslam Birliği Toplantısı’nın yapılması; üstelik laikliğe aykırı özlemi duyulan şeriat anayasasının temel hükümlerinin açıklanması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca görmezden gelinmesi şaşırtıcı bir duyarsızlıktır! Daha da ürkütücü olan, kurulacak devletin başkentinin İstanbul olacağı, eyalet sisteminin uygulanacağı ve resmi dilinin de Arapça olacağı açık seçik belirtilmektedir. Bu evrensel şeriat özlemcisi kişinin, TSK’den emekli olduktan sonra, bir süre Cumhurbaşkanlığı askeri başdanışmanlığı yapması, Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılan zirve toplantılarına katılması dikkati çekecek bir durumdur!

UNUTULMAMALI

AKP’nin kuruluşundan bir süre sonra, bu partinin laikliğe aykırı eylemlerin odağı olduğu iddiasıyla, Yargıtay Başsavcılığı’nca kapatılması talebiyle, Anayasa Mahkemesi’ne dava açıldığı, anımsadığıma göre bir oy farkıyla kapatılma yerine, 45 milyon para cezasıyla kapatılmaktan kurtulabildiği de belleğimizde tazeliğini korumaktadır!

Şeriat özlemcisi bazı kuruluşlar, siyaset meydanını boş bulup ülkemize evrensel saygınlık kazandıran laik Cumhuriyetimizi şeriat devletine dönüştürme çabası göstermektedirler. Unutulmamalı ki büyük Atatürk’ün kurucusu olduğu Cumhuriyetimiz, değişmez ve dönüştürülemeyecek nitelikte laiklik temeline oturtulmuştur.

E. AVUKAT KEMAL ONUR

MEB TEFTİŞ KURULU E. MÜŞAVİR MÜFETTİŞİ